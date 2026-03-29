Словакия пообещала заблокировать новые санкции против России из-за «Дружбы»

Власти страны обвинили Киев в нанесении экономического вреда всей центральной Европе.

Почему Словакия поддерживает Россию

Братислава откажется голосовать за очередной пакет антироссийских ограничений, если Еврокомиссия продолжит поддерживать Украину в вопросе поставок нефти через трубопровод «Дружба». Об этом в своем видеообращении в соцсети заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

«Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России или готовности пойти навстречу по быстрому вступлению Украины в ЕС», — сказал он.

Руководитель правительства также подчеркнул, что действия главы киевского режима Владимира Зеленского наносят вред не только Словакии и Венгрии, но и другим странам центральной Европы. Он также обвинил Евросоюз в игнорировании проблемы.

Фицо добавил, что власти продолжат следовать принципу суверенной политики и будут отстаивать национальные интересы Словакии.

В конце января Киев объявил о прекращении поставок российской нефти по «Дружбе» якобы из-за его повреждения беспилотниками. При этом Незалежная отказывается допускать экспертов из Европы для осмотра объекта. В ответ Венгрия и Словакия обвинили Украину во лжи и пообещали отреагировать на это.

Ранее 5-tv.ru писал, что Будапешт рассматривает возможность уменьшить поставки газа на Украину до восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу.

Последние новости

1:13
Над Киевом сгущаются тучи: как конфликт на Ближнем Востоке влияет на Украину
0:52
Глава IBU заявил о нежелании возвращать россиян на международные соревнования
0:37
Словакия пообещала заблокировать новые санкции против России из-за «Дружбы»
0:18
Противники Трампа вышли на улицы Вашингтона
23:58
Воры-сладкоежки угнали в Европе фуру с шоколадом
23:43
Нетаньяху «пропал»: почему Зеленскому могли отказать в визите в Израиль

Сейчас читают

Объехал — штраф: как миновать помеху на дороге и сохранить права
Космический тупик: почему размножение в невесомости невозможно
Геймеры «под кайфом»: акушерка перечислила худшие типажи отцов в родовых палатах
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео