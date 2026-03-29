В Дагестане около 110 тысяч человек остаются без света

Меликов: В Дагестане число оставшихся без света сократилось с 500 до 110 тысяч

Около 110 тысяч абонентов остаются без света в Дагестане из-за наводнений в ряде районов. В республике продолжаются аварийно-восстановительные работы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Сергей Меликов. Он подчеркнул, что держит ситуацию на контроле, и пообещал вернуться с новыми данными утром по итогам заседания оперативного штаба.

«Из более чем 500 тысяч абонентов, оставшихся без света в результате разгула стихии, неподключенными остались около 110 тысяч. Основной проблемой для подачи энергоснабжения в пока обесточенные дома являются масштабные подтопления. В основном это касается Махачкалы и Хасавюрта», — заявил Меликов.

По словам главы Дагестана, в столице от подтопления пострадали три главных центра питания — подстанции «Махачкала-110», «Приморская» и «Восточная». В данный момент проводится подготовка для откачки воды. Соответствующие службы, подчеркнул Меликов, будут работать в круглосуточном режиме до подачи электроэнергии в каждый обесточенный дом.

«В усиленном и круглосуточном режиме работают республиканские Минэнерго, Минприроды, Минстрой и Минтранс. Активно в устранении последствий с нами работают «Россети Северный Кавказ«», — отметил он.

Меликов поблагодарил «надежных друзей», готовых оказать помощь, главу Чечни Рамзана Кадырова, руководителя Северной Осетии Сергея Меняйло и главу Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова. Все они связались с дагестанским коллегой и предложили поддержку в процессе ликвидации последствий наводнения.

«Приятно знать, что братские республики всегда рядом», — отметил Меликов.

Глава республики также добавил, что ему звонили спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и руководство компании «Магнит», которые «тоже переживают за Дагестан».

В Дагестане введен режим повышенной готовности, он продлится до понедельника. Накануне из-за обильных дождей произошли подтопления, повлекшие за собой перебои в функционировании систем электроснабжения и водоснабжения. Больше других населенных пунктов пострадала столица региона — Махачкала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 130 населенных пунктов Дагестана остались без света из-за непогоды.

