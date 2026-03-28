ЧС в Махачкале: более 130 населенных пунктов Дагестана остались без света

В результате мощнейшего ливня в регионе отмечаются подтопления, трудности в работе испытывает общественный транспорт.

Фото: © РИА Новости/Абдула Магомедов

Более 130 населенных пунктов Дагестана остались без света из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По имеющимся данным, причиной сбоя стали замыкание на линиях электропередачи. До 225 специалистов и 75 единиц спецтехники задействованы для ликвидации последствий разгула стихии.

Сообщается о эвакуации 83 человек, включая троих детей. В Махачкале введен режим ЧС.

Ранее глава республики Сергей Меликов сообщил, что Дагестан столкнулся с самым настоящим вызовом — сильнейший дождь и шквалистый ветер создали критическую ситуацию в регионе. Он добавил, что в ряде районов, в том числе в столице, фиксируются подтопления, массовые отключения электричества и воды, осложнена работа общественного транспорта.

Меликов уточнил, что в республике уже были проведены оперштабы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения, а также по ликвидации последствий непогоды в дорожной отрасли.

Несмотря на то, что местные службы заранее перевели в режим повышенной готовности, добавил глава республики, «фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы».

28 мар
«Дагестан столкнулся с вызовом»: в республике критическая ситуация из-за сильнейшего ливня
28 мар
Весна с капризами: какая погода ждет москвичей 28 марта
27 мар
Достаем зонтики? Какая погода будет в Москве в последние выходные марта
26 мар
Солнце или снег? Какой будет погода на Пасху 2026
25 мар
Снег вернется неожиданно: какая погода ждет Москву на стыке марта и апреля
25 мар
Поделиться репой и приготовить «пустые щи»: какие праздники отмечали на Руси в апреле
25 мар
Время для прогулок: какая погода будет в Москве и Подмосковье 25 марта
23 мар
Прощай, холод: март 2026 года бьет температурные рекорды прошлых десятилетий
23 мар
Снова рекорды: какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга
23 мар
Весна разгоняется: какая погода ждет москвичей 23 марта
Последние новости

15:28
Только не масло: какие действия могут увеличить риск заражения при укусе клеща
15:10
Опубликованы кадры с места падения подростка с 11-го этажа МГТУ имени Баумана
14:59
Журналистка Al Mayadeen, сотрудничавшая с Пятым каналом, убита ударом Израиля
14:28
В КСИР заявили об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем
14:24
Стала известна причина смерти режиссера Олега Шухера
14:03
Певица Слава сходила в туалет в прямом эфире

Сейчас читают

Певица Слава сходила в туалет в прямом эфире
«Мы держали все в строжайшей тайне»: Соколовский признал роман с Нюшей
Духоподъемные Filatov & Karas: винил, ретро и хор Сретенского монастыря
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео