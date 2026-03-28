ЧС в Махачкале: более 130 населенных пунктов Дагестана остались без света

В результате мощнейшего ливня в регионе отмечаются подтопления, трудности в работе испытывает общественный транспорт.
Более 130 населенных пунктов в Дагестане остались без света
Более 130 населенных пунктов Дагестана остались без света из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По имеющимся данным, причиной сбоя стали замыкание на линиях электропередачи. До 225 специалистов и 75 единиц спецтехники задействованы для ликвидации последствий разгула стихии.
Сообщается о эвакуации 83 человек, включая троих детей. В Махачкале введен режим ЧС.
Ранее глава республики Сергей Меликов сообщил, что Дагестан столкнулся с самым настоящим вызовом — сильнейший дождь и шквалистый ветер создали критическую ситуацию в регионе. Он добавил, что в ряде районов, в том числе в столице, фиксируются подтопления, массовые отключения электричества и воды, осложнена работа общественного транспорта.
Меликов уточнил, что в республике уже были проведены оперштабы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения, а также по ликвидации последствий непогоды в дорожной отрасли.
Несмотря на то, что местные службы заранее перевели в режим повышенной готовности, добавил глава республики, «фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы».
