ЧС в Махачкале: более 130 населенных пунктов Дагестана остались без света

Более 130 населенных пунктов в Дагестане остались без света

Более 130 населенных пунктов Дагестана остались без света из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По имеющимся данным, причиной сбоя стали замыкание на линиях электропередачи. До 225 специалистов и 75 единиц спецтехники задействованы для ликвидации последствий разгула стихии.

Сообщается о эвакуации 83 человек, включая троих детей. В Махачкале введен режим ЧС.

Ранее глава республики Сергей Меликов сообщил, что Дагестан столкнулся с самым настоящим вызовом — сильнейший дождь и шквалистый ветер создали критическую ситуацию в регионе. Он добавил, что в ряде районов, в том числе в столице, фиксируются подтопления, массовые отключения электричества и воды, осложнена работа общественного транспорта.

Меликов уточнил, что в республике уже были проведены оперштабы по восстановлению электроснабжения, водоснабжения, а также по ликвидации последствий непогоды в дорожной отрасли.

Несмотря на то, что местные службы заранее перевели в режим повышенной готовности, добавил глава республики, «фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.