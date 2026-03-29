В России впервые за 35 лет приняли новый ГОСТ на общие тетради

В РФ обновлен государственный стандарт (ГОСТ) на общие тетради. Об этом журналистам РИА Новости рассказали представители Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Предыдущий ГОСТ действовал с 1991 года. Новые требования к выпускаемым в стране тетрадям вступят в силу в июле 2026 года.

«Актуализированная редакция стандарта имеет практическое значение как для производителей бумажно-беловой продукции, так и для организаций торговли, поскольку закрепляет понятные и единообразные требования к конструкции, размерам, способам скрепления, оформлению и контролю качества общих тетрадей», — заявили в ведомстве.

В частности, прошлый стандарт предполагал минимальное количество страниц в общей тетради — 48 листов, новый порог снижен до 30 страниц. Кроме того, расширен список видов линовки — кроме принадлежностей в клетку и полоску к выпуску допущены варианты в точку и без боковых полей. С цветом линий — строже. Четко определен цвет бокового поля — только красный или оранжевый.

Представители Росстандарта в новом ГОСТе также указывают точную толщину напечатанных полос, образующих строки и клетки. С 2026 года она должна составлять минимум 0,1 миллиметра и максимум 0,4 миллиметра.

Как объяснили в ведомстве, вся нормативная база в области детских и школьных товаров постепенно обновляется, и ГОСТ для общих тетрадей — это один из шагов. Меры призваны поддержать добросовестных производителей, развитие межгосударственной кооперации и повышение качества массовой продукции.

