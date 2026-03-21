Росстандарт впервые за 20 лет принял новый ГОСТ на асфальт для дорог

Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Введены конкретные требования к составу смеси и эластичности покрытия.

Впервые за 20 лет принят новый ГОСТ на асфальт для дорог

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В России впервые за 20 лет обновили требования к асфальту для дорог

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) впервые с 2003 года принял новый ГОСТ на вещества, применяющиеся при изготовлении асфальта, и свойства дорожного покрытия.

Об этом сообщают журналисты РИА Новости, которые ознакомились с документом. Как заявили представители ведомства, обновленные требования призваны улучшить качество российских дорог.

Изменения вступят в силу в апреле 2026 года. Они коснутся материалов, из которых изготавливают покрытие для автодорог, мостов и аэродромов. В Росстандарте пояснили, что за последние 20 лет был накоплен значительный опыт использования полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) в дорожном строительстве. Они позволяют снизить риск образования колей в жару и повысить устойчивость к растрескиванию в морозы.

Согласно новому ГОСТу, температура размягчения материалов должна быть не ниже 45–62 градусов, динамическая вязкость ПБВ при температуре 135 градусов не должна превышать трех паскалей в секунду, а эластичность материала при 25 градусах должна составлять минимум 80%.

Выполнение этих требований дает гарантию прочности асфальта в условиях постоянных нагрузок — механических и погодных. А долговечность покрытия поможет сократить расходы на ремонт, так как восстановление будет проводиться реже.

Судя по всему, в первую очередь о работе городских служб по новым ГОСТам будут просить жители Северной столицы. Как ранее писал 5-tv.ru, петербургские водители пожаловались на дороги, которые «растаяли» вместе со снегом.

