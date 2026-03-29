Обновленные маршруты и новые рейсы: авиакомпании переходят на летнее расписание

Рита Цветкова

Ежегодно дата смены сезона с зимнего на летний и обратно определяется Международной ассоциацией воздушного транспорта.

Как изменятся авиаперелеты после перехода на летний график

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российские авиакомпании с 29 марта переходят на летнее расписание

Авиаперевозчики с 29 марта начинают пользоваться весенне-летним расписанием, которое будет действовать до последней субботы октября 2026 uода. Дата перехода традиционно определяется специалистами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association).

Помимо прочего, в расписание внесут новые рейсы по стране и за границу, также будет увеличена частота полетов по ряду действующих маршрутов. Ассоциация дважды в год обновляет расписание в соответствии с сезоном.

Традиционно гражданская авиация переходит на весенне-летнее расписание в последнее воскресенье марта. Как сообщили представители Росавиации, на этот раз к числу зарубежных направлений будут добавлены полеты из Нижнего Новгорода в Сербию, из Краснодара в Анталью и Шарм-эш-Шейх, из Иркутска в Санья (КНР), из Калининграда в Анталью и в Ереван и из аэропорта «Жуковский» (Московская область) в Стамбул.

Предприятия группы «Аэрофлот» в летнем сезоне будут работать по 302 маршрутам, среди которых 161 внутренний. Авиаперевозчик «Россия» откроет рейсы из Красноярска в Махачкалу, Петербург и Геленджик, а «Победа» поможет слетать в некоторые узбекские города Нукус, Термез, Фергану и Нижневартовск, а также из Сочи в Ульяновск.

Компания S7 («Сибирь») летом отправит своих пассажирам по 136 направлениям. Среди новых рейсы из Новосибирска в Сиань, Шанхай и Караганду, а также Иркутск — Гуанчжоу, Москва — Кызыл, Красноярск — Горно-Алтайск, Новосибирск — Иссык-Куль (Кыргызстан) и Иркутск — Петропавловск-Камчатский.

Обновятся маршруты и у зарубежных авиакомпаний. Air Serbia отвезет нижегородцев в Белград, Southwind Airlines пустит самолеты из Калининграда в Анталью, из Краснодара — в Анталью, Жуковский и Стамбул), Shirak Avia откроет рейс Калининград — Ереван, а предприятие Red Sea Airlines запустит маршрут Краснодар — Шарм-эш-Шейх). Кроме того, по пяти маршрутам из Ташкента планирует выполнять полеты новая узбекистанская авиакомпания FlyOne Asia.

Обновленные маршруты и новые рейсы: авиакомпании переходят на летнее расписание

