Автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух девочек в Омской области

Автомобиль выехал на тротуар и сбил двух 14-летних девочек в Омской области. Об этом сообщило УМВД России по Омской области в Telegram-канале.

По информации ведомства, 50-летняя водитель автомобиля Nissan при повороте налево не уступила дорогу встречному автомобилю Kia, за рулем которого находился 44-летний мужчина. После столкновения автомобиль Kia вылетел на тротуар и наехал на двух девочек 14-летних девочек.

Уточняется, что в результате ДТП подростки получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

