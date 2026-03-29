Автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух девочек в Омской области

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 53 0

Пострадавших доставили в больницу.

Автомобиль выехал на тротуар и сбил двух 14-летних девочек в Омской области. Об этом сообщило УМВД России по Омской области в Telegram-канале.

По информации ведомства, 50-летняя водитель автомобиля Nissan при повороте налево не уступила дорогу встречному автомобилю Kia, за рулем которого находился 44-летний мужчина. После столкновения автомобиль Kia вылетел на тротуар и наехал на двух девочек 14-летних девочек.

Уточняется, что в результате ДТП подростки получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Калининградской области легковой автомобиль влетел в группу пешеходов, в результате чего люди получили травмы различной степени. По данным ведомства, столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин после удара вылетела на тротуар и сбила трех пешеходов. Все они получили травмы и были направлены в больницу.

