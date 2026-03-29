В Жуковском загорелся жилой дом

Лилия Килячкова
Огонь полностью охватил кровлю здания.

В городском округе Жуковский Московской области загорелся жилой дом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Пожар произошел на улице Фрунзе. По словам местных жителей, очаг возгорания находился на одном из балконов, а после перекинулся на крышу здания. Огонь полностью охватил кровлю.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в этот же день двухлетняя девочка стала жертвой пожара в Подмосковье. В квартире жилого дома в городе Хотьково произошло возгорание — предварительно, из-за неосторожного обращения с огнем. Установлено, что дети были дома без взрослых.

Когда пожарные потушили квартиру, они обнаружили труп девочки 2024 года рождения. Ее брат и сестра шести и девяти лет смогли самостоятельно покинуть жилье, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в строящемся жилом комплексе «МАРК» в районе «ЗИЛАРТ» вспыхнул пожар. Прибывшие на место пожарные установили, что в здании на улице Автозаводской загорелись строительные материалы.

Последние новости

16:50
В Жуковском экстренно эвакуируют жильцов из-за пожара в многоэтажном доме
16:36
Более трех тысяч человек эвакуировали в затопленном Дагестане
16:17
Израильская ракета попала в офис катарского канала Al Araby в Иране
16:01
В Жуковском загорелся жилой дом
15:53
Строящийся ЖК «МАРК» загорелся на юге Москвы
15:48
«Пытаются заставить замолчать»: МИД Ирана осудил Израиль за убийство журналистов

Сейчас читают

«Взял на себя ответственность»: Мерзликин о жизни с детьми после развода
Чернослив признали мощным средством для укрепления костей и защиты от рака
Нулевой триместр: почему женщины готовятся к беременности как к марафону
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео