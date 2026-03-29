Срок за грядку: россиян предупредили об ответственности за выращивание шалфея

Юрист Слезкина: за выращивание шалфея может грозить до восьми лет колонии

За выращивание шалфея россиянам может грозить реальный тюремный срок. Однако речь идет не об обычном лекарственном растении, а о его психотропном сорте — шалфее предсказателей (Salvia divinorum). Об этом предупредила адвокат Олеся Слезкина в беседе с ТАСС.

«В перечне прямо указан шалфей предсказателей (Salvia divinorum), но это не тождественно обычному лекарственному или декоративному шалфею, который выращивают на дачных участках», — отметила она.

Ответственность зависит от количества кустов на дачном участке. Так, за выращивание от 10 до 100 растений владельцу грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Если в огороде обнаружат более 100 растений, срок заключения может увеличиться до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что дачникам также запрещено выращивать мак снотворный и коноплю. За появление таких растений на участке, даже если они выросли самостоятельно, предусмотрен штраф до четырех тысяч рублей и административный арест до 15 суток.

