Срок за грядку: россиян предупредили об ответственности за выращивание шалфея

|
Светлана Стофорандова Журналист

Тяжесть наказания зависит от количества кустов на участке.

Почему нельзя выращивать шалфей

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Слезкина: за выращивание шалфея может грозить до восьми лет колонии

За выращивание шалфея россиянам может грозить реальный тюремный срок. Однако речь идет не об обычном лекарственном растении, а о его психотропном сорте — шалфее предсказателей (Salvia divinorum). Об этом предупредила адвокат Олеся Слезкина в беседе с ТАСС.

«В перечне прямо указан шалфей предсказателей (Salvia divinorum), но это не тождественно обычному лекарственному или декоративному шалфею, который выращивают на дачных участках», — отметила она.

Ответственность зависит от количества кустов на дачном участке. Так, за выращивание от 10 до 100 растений владельцу грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Если в огороде обнаружат более 100 растений, срок заключения может увеличиться до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что дачникам также запрещено выращивать мак снотворный и коноплю. За появление таких растений на участке, даже если они выросли самостоятельно, предусмотрен штраф до четырех тысяч рублей и административный арест до 15 суток.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Близнецам признание, Козерогам хлопоты: гороскоп для всех знаков зодиака...

