Дачников предупредили о новом штрафе до 50 тысяч рублей

Юрист Русяев: неиспользование участка по назначению грозит штрафом от 20 тыс.

Владельцы дачных участков могут получить крупный штраф, если не используют землю по назначению в установленный законом срок. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.

Российское законодательство обязывает дачников начать освоение участка в течение трех лет. Земли, приобретенные до 1 марта 2025 года, необходимо привести в порядок до 1 марта 2028 года.

Размер штрафа за неиспользование участка рассчитывается из кадастровой стоимости земли. Для граждан он составляет от 1% до 1,5% этой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. При неопределенной оценке сумма взыскания может составить от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, добавил юрист.

Кроме того, дачникам нужно помнить, что выращивание мака снотворного и голубого лотоса на участке грозит не только штрафом, но и сроком. Как отметил юрист Александр Хаминский, речь идет о растениях, содержащих наркотические или психотропные вещества. К таким также относятся конопля, гавайская роза, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, гармала и мимоза хостилис.

Дачник понесет ответственность, даже если на территории участка запрещенное растение появилось самостоятельно. Его необходимо своевременно уничтожить. В противном случае придется уплатить штраф в размере до четырех тысяч рублей, а за их выращивание предусмотрен административный арест сроком до 15 суток.

