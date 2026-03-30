В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 10 0

Малыш находился в комнате один.

В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Улан-Удэ, пока мама была в соседней комнате. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

Находясь в комнате, ребенок, будучи один в комнате, забрался на стул, затем на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки, и выпал на улицу. Мама в этот момент находилась в соседней комнате.

Скорая помощь экстренно доставила ребенка с травмами в больницу для обследования и оказания помощи. В ведомстве уточнили, что семья благополучная и на учете не состоит.

Также в МВД призвали родителей внимательнее присматривать за детьми, не оставлять их одних в комнате с открытыми окнами или балконами. Во избежание трагедии в силовой структуре опубликовали на этот счет правила.

Несколько дней назад, 27 марта, приехавший на олимпиаду в Москву 17-летний школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы «Вега Измайлово» и погиб.

На следующий день, 28 марта, 18-летний юноша упал с высоты 11-го этажа МГТУ имени Н. Э. Баумана. По предварительной информации, молодой человек остался жив, им занимаются врачи.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:21
В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа
6:10
Трамп пригласил Лукашенко на заседание «Совета мира»
6:00
«Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака
5:42
«Что там великого?» — Анастасии Волочковой предрекли скорую смерть
5:29
Россиян предупредили о рисках приобретения развесной крупы в магазинах

Сейчас читают

Вместо 100 баллов — в разы меньше: какие ошибки мешают хорошо сдать ЕГЭ
«Звезды должны так жить!» — Распутина о покупке «Роллс-Ройса» вместо «Жигулей»
«Эпоха ушла»: Владимир Полупанов о том, почему фильм «ДМБ» уже неактуален
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео