В Москве 18-летний подросток упал с высоты 11-го этажа на территории МГТУ имени Баумана

Несовершеннолетний упал с высоты 11-го этажа в центре Москвы по адресу Рубцовская набережная, 2/18. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По имеющейся информации, мальчик жив, его осматривают врачи.

По указанному адресу располагается несколько зданий, принадлежащих МГТУ им. Н. Э. Баумана, в том числе дом культуры университета и учебно-лабораторный корпус. В открытых источниках значится, что последний насчитывает 13 этажей, включая технические.

Ранее, 27 марта, 5-tv.ru сообщал, что в Москве школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы «Вега Измайлово». По предварительным данным, 17-летний юноша погиб.

Известно, что он приехал в столицу, чтобы принять участие в олимпиаде по информатике для одиннадцатиклассников. Соревнования должны были состояться 28 марта. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До того СМИ облетела новость о том, что в Челябинске в одну из местных школ ворвался ученик, вооруженный арбалетом, сигнальным пистолетом и перцовым баллончиком.

