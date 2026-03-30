Россиянам рассказали о скорых изменениях при оформлении рассрочки

Мурад Устаров

Экономист Лахитна: С апреля в РФ запретят повышать цены на товары при рассрочке

В России с апреля запретят увеличивать стоимость товаров и взимать дополнительные комиссии при оплате в рассрочку. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала экономист Татьяна Лахтина.

«С 1 апреля начинают действовать положения Закона о защите прав потребителей, в соответствии с которым продавцу запрещается устанавливать в отношении одного вида товаров, работ или услуг различные цены в зависимости от использования покупателями сервиса рассрочки, оплаты в рассрочку или через определенное время», — заявила она.

Она отметила, что новые правила актуальны для маркетплейсов, где такие сервисы пользуются популярностью. Также будут введены ограничения на дополнительные комиссии и навязывание услуг, влияющих на итоговую цену товара.

При этом под исключения подпадают участники партнерского финансирования (исламского банкинга) в рамках эксперимента в регионах России и стороны договоров участия в долевом строительстве.

Эксперт указала и на вступление в силу ограничения максимального срока беспроцентной рассрочки.

«Для соглашений, заключенных с 1 апреля 2026 года, максимальный срок беспроцентной рассрочки составит 6 месяцев, а с 1 апреля 2028 года — 4 месяца», — уточнила Лахтина, добавив, что рассрочку смогут предоставлять компании, внесенные в специальный реестр.

Кроме того, в стране ограничат размер неустойки за просрочку платежа по договору рассрочки — она не будет превышать 20% годовых от суммы задолженности.

