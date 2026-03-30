Выплаты «заморозят»: россияне могут остаться без пенсии по ряду причин

Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

Уведомление о паузе в начислениях не придут.

Остановка пенсии в России: причины, в каких случаях происходит

Выплату пенсии остановят если не прийти за деньгами в течение полугода

Выплаты пенсионерам в России могут временно прекратить при ряде условий. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с РИА Новости.

Эксперт пояснил, что одна из причин — длительное отсутствие получения средств. Если пенсионер не обращается за выплатами в течение шести месяцев подряд, начисления приостанавливаются. Такая пауза также устанавливается на полгода.

Отдельные правила действуют для разных видов пенсий. Так, выплаты по инвалидности могут прекратить на три месяца, если человек вовремя не прошел обязательное переосвидетельствование.

Кроме того, при получении пенсии по случаю потери кормильца также предусмотрены ограничения. Если получатель не подтвердит факт очного обучения, начисления могут остановить на срок до шести месяцев.

Чтобы претендовать на наибольший размер страховой пенсии, гражданину необходимо иметь высокий уровень официального дохода.

Ключевым условием для ее назначения является накопление не менее 30 пенсионных баллов, которые формируются в зависимости от заработной платы и общего стажа работы.

При этом существует ограничение: за один календарный год можно получить максимум десять баллов. По оценкам экспертов, достичь такого уровня возможно при ежемесячном заработке примерно в диапазоне 248–250 тысяч рублей.

