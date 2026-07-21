Одна категория граждан: кто в России может получить скидки на все услуги ЖКХ

Пенсионерам предложили предоставить льготы на оплату всех коммунальных услуг

В России необходимо ввести льготы на оплату всех услуг жилищно-коммунального хозяйства для категории неработающих пенсионеров. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб.

По словам автора инициативы, данные послабления должны охватывать весь перечень коммунальных платежей, чтобы существенно поддержать граждан старшего поколения, не имеющих дополнительного заработка.

В ходе обсуждения механизмов реализации идеи Владислав Гриб отметил, что при внедрении льгот следует учитывать параметры собственности.

«Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг», — приводит слова Гриба РИА Новости.

По мнению общественника, такой подход позволит сохранить баланс и справедливость при распределении государственной поддержки. Особое внимание замсекретаря ОП предложил уделить тем пенсионерам, которые проживают в частном секторе.

Он подчеркнул, что владельцы индивидуальных домов зачастую несут гораздо более высокие расходы на содержание жилья и коммунальные ресурсы по сравнению с жителями многоквартирных домов.

Гриб настаивает на том, что правила предоставления субсидий и скидок должны быть закреплены именно на федеральном уровне. Реализация подобных мер, как утверждает инициатор, послужит важным стимулом для сохранения численности населения в сельской местности и небольших городах России, где проблема оплаты счетов за ЖКХ стоит наиболее остро.

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