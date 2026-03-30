Кредитка вместо дебетовки: какими рисками может обернуться «схема от блокировок»

Попытка обойти блокировку счета с помощью кредитки несет серьезные угрозы

На фоне усиленного контроля со стороны банков россияне начали искать способы избежать блокировок счетов. Одним из таких вариантов стало получение переводов на кредитные карты.

Считается, что в этом случае деньги воспринимаются не как доход, а как погашение долга, поэтому риск заморозки якобы ниже.

Однако юристы предупреждают: такая схема может дать кратковременный эффект, но в перспективе несет серьезные угрозы.

Можно ли принимать переводы на кредитку

Жалобы на блокировки счетов в последнее время участились. Банки действуют в рамках 115-ФЗ, направленного на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Кроме того, усилился контроль за дропперами — людьми, которые предоставляют свои счета для обналичивания и перевода средств.

С начала 2026 года перечень подозрительных операций расширился, и теперь кредитные организации оценивают не только суммы, но и частоту переводов, число отправителей и характер операций.

На этом фоне в сети распространились советы принимать платежи на кредитные карты. Как отмечают эксперты, подобные рекомендации действительно стали встречаться все чаще.

Почему схема не работает в долгую

Специалист по банковским спорам Александр Киселев объяснил в беседе с «Известиями», что при поступлении средств на кредитную карту банк сначала засчитывает их в счет погашения долга, и формально это выглядит как возврат займа.

Однако система финансового мониторинга анализирует не только тип карты, но и другие параметры: количество операций, их регулярность, поведение клиента и движение средств.

Эксперты подчеркивают, что банки ориентируются не на вид продукта, а на признаки подозрительной активности. Даже если деньги поступают на кредитку, это не меняет сути происходящего.

По словам специалистов, сама схема может работать только при наличии реальной задолженности по кредитному лимиту. В противном случае она теряет смысл и не дает ожидаемого эффекта.

Реальные случаи блокировок

Как показал анализ жалоб клиентов, даже кредитные карты могут попадать под ограничения.

В одном из случаев банк заморозил кредитку за подозрительные переводы и обязал клиента погашать задолженность наличными через отделение. Похожую ситуацию описала и другая пользовательница.

Какие риски возникают

Юристы отмечают, что сам по себе прием денег на кредитную карту не запрещен. Однако если операции носят регулярный характер и напоминают предпринимательскую деятельность, банк может расценить это как использование счета не по назначению.

Экономисты указывают, что при массовых поступлениях от разных отправителей антифрод-система воспринимает это не как погашение долга, а как аномальную активность. В таких случаях возможны подозрения в скрытом бизнесе или обналичивании средств.

Кроме того, за подобными операциями следит и налоговая служба, которая может трактовать их как уклонение от уплаты налогов.

Как отметил Александр Киселев, главный принцип остается простым: «использовать счета по назначению и быть готовым подтвердить источник средств». Попытки обойти систему, по его словам, чаще приводят к дополнительным проверкам, чем к реальной защите.

Чем кредитка опаснее дебетовой

Отдельный риск связан с тем, что блокировка кредитной карты может осложнить погашение задолженности. Это чревато просрочками, ухудшением кредитной истории и отказами в выдаче займов в будущем.

Эксперты также советуют для защиты действовать легально: указывать назначение платежей, оформлять деятельность как ИП или самозанятость и заранее уведомлять банк о крупных поступлениях или переводах из-за границы.

