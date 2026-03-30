Ватикан обвинил Израиль в дискриминации из-за недопуска патриарха в храм Гроба Господня

Громкий скандал разгорелся между Израилем и Ватиканом в Вербное воскресенье. Впервые за столетия власти не допустили латинского патриарха Иерусалимской метрополии Пьербаттисту Пиццабаллу к мессе в Храме Гроба Господня. Запрет объяснили якобы соображениями безопасности.

Но журналисты считают, что все дело в политике. Пиццабалла является последовательным критиком Нетаньяху. Он обвинял Тель-Авив в жестоких бомбардировках. Еще в октябре 2023-го требовал остановить обстрелы Газы.

Текущую ситуацию осудила премьер Италии Джорджия Мелони. А в МИД вызвали посла Израиля для объяснений. В итоге уже глубокой ночью Нетаньяху специальным разрешением позволил священнику участвовать в службе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что церемония схождения Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня состоится 11 апреля даже при сохранении военных ограничений.

Патриарх Феофил III в ходе встречи с духовенством отметил, что если двери храма останутся закрытыми по соображениям безопасности из-за ситуации в Израиле, церемония все равно пройдет. У Патриархата уже есть опыт работы в непростых условиях: подобная ситуация была в 2020 году во время пандемии коронавируса, когда церемонию провели в закрытом храме.

