Знают о вас все: как мошенники следят за россиянами через «умные» колонки

В МВД предупредили россиян о риске слежки и прослушивания через «умные» колонки. Хакеры все чаще взламывают смарт-устройства, чтобы наблюдать за жертвой и составить подробный цифровой профиль. В итоге узнают о человеке буквально все: его привычки, вкусы, расписание и даже пин-коды. О том, как умные домашние гаджеты становятся инструментом в руках аферистов, разбирался корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Мошенник думает, что у телефона — жертва. А на самом деле — «охотник». Профессиональный гипнотерапевт.

— Добрый день, Викторина Евгеньевна! Это служба доставки, меня зовут Владимир.

— Она сейчас в душе. Если доставка, то давайте, что там нужно.

Аферист сразу теряется. Ведь что-то пошло не так.

— Она только ушла.

— Ага, ага, понятно.

Реакция понятная, потому что работают по «скрипту» — сценарию. Шаг вправо — бросают трубку. Причем ищут человека в конкретном состоянии:

«Невыспавшийся, болеющий, в полусонном состоянии. Может тревожиться из-за конкретной темы», — объясняет клинический психолог, гипнотерапевт Дмитрий Кудряшов.

Не останавливаются ни перед чем: 11-летнюю Софию из Ялты преступники заставили вынести из дома все золотые украшения родителей. Пугали.

«Чтобы маму с папой не посадили, дочке сказали: ты должна сделать обыск с видеофиксацией в доме. Мы хотим знать, нет ли у вас ворованных денег», — рассказал Роман Житких.

Но тактика злоумышленников становится все изощреннее. Все чаще берут не числом звонков, а обработкой конкретных целей. Это гораздо опаснее. Мы оставляем сотни цифровых следов в интернете: заказ еды, покупки, регистрация на сайтах. Если их проанализировать с помощью нейросетей, можно создать цифровой профиль любого из нас. Узнать привычки, адреса, имена, пин-коды.

В цифровом мире частная жизнь становится иллюзией. Следить за вами можно даже через смартфон. Достаточно просто пройти по зараженной ссылке. Дальше камера включается по желанию злоумышленника без какой-либо индикации. Вся переписка уходит мошенникам. Все, контроль получен. Ваша жизнь фиксируется.

И это не цифровая паранойя. В Москве: четыре года мужчина с товарищами продавал базы данных, логины и пароли россиян.

Официальное предупреждение МВД: мошенники могут получить доступ к так называемым «умным» колонкам.

Исходные коды «умных» колонок проверяем вместе с популярным техноблогером Павлом Трухачевым. Он рассказывает, как хакеры могут получить доступ к вашей приватной жизни.

«Мы часто любим смотреть ссылки, которые нам приходят на почту. Приходит „Ты выиграл миллион“. Пожилые люди, которые не выросли во время интернета, они могут открыть. И можно получить доступ», — поясняет Павел Трухачев.

Умная колонка может быть «мозгом» всего дома: к ней подключают не менее умные лампочки, датчики движения от сигнализации, видеокамеры…

— Можно вообще узнать все включая распорядок дня, местоположение человека. Все получается, если умный дом?

— Да. Ну, я могу сказать другое: у нас можно даже узнать через провайдера, если утечка данных будет, куда человек заходил и какой у него распорядок дня.

Имея такую информацию, втереться в доверие к жертве уже намного проще. Дальше следует стандартный телефонный звонок.

«Человеку кажется действительно, что раз знают его номер почтового отделения, паспортные данные, знают номер его счета в банке, сам банк, отделение, в которое он ходит, им кажется, что это звонит сотрудник банка», — отмечает депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

Зная цифровой портрет жертвы, можно давить на слабые места в зависимости от психотипа.

«Определенный ритм разговора, когда мошенник, используя техники НЛП, подстраивается под вас, под ваше дыхание, позволяет вести в некий транс человека», — говорит ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.

Но это уже точечная обработка. Только если вы проявили слабину. Могут подключиться специалисты, владеющие если не гипнозом, то специальными техниками точно.

«Это перегрузка сознания, то есть они называют много цифр, каких-то фактов, должностей, то есть все, чтобы у сознания не было возможности выделить что-то важное, а что-то пометить как неважное», — поясняет когнитивно-поведенческий и схемотерапевт Дмитрий Шульга.

Советы от гипнотерапевта: делать паузы, не вестись на слова «быстро», «скорее». Это — крючки. Слова, которыми мошенники хотят отключить вашу логику.

