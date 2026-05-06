Нашел флешку — потерял данные: мошенники используют новую схему для атак на офисы

Дарья Орлова
Обычная находка у лифта или на парковке может взломать корпоративную систему.

В России набирает обороты новая схема кибератак, в которой злоумышленники делают ставку не на взломы, а на человеческое любопытство. Об этом сообщила ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.

Речь идет о специально оставленных флешках и других устройствах с вредоносным кодом, которые можно обнаружить возле офисов, в лифтах или на парковках бизнес-центров. Именно таким способом мошенники пытаются получить доступ к корпоративным сетям.

Как пояснила эксперт, такие носители не теряются случайно — их подбрасывают намеренно. По ее словам, практика показывает, что значительная часть людей не устоит перед соблазном проверить содержимое найденной флешки.

«Флешки разбрасывают намеренно. В экспериментах ИБ больше половины людей подключают найденные флешки к своим устройствам. И этого достаточно, чтобы попасть в инфраструктуру без взломов и сложных техник», — отметила эксперт в разговоре с РИА Новости.

Основная опасность заключается в том, что вредоносный код маскируется под безобидные файлы — например, документы или изображения.

Пользователь, не подозревая угрозы, открывает файл, после чего на компьютере автоматически запускается вредоносная программа. Как правило, это становится возможным из-за уязвимостей операционной системы, особенно если на устройстве не обновлены механизмы защиты.

При этом риск может быть еще серьезнее: иногда под видом флешки скрывается вовсе не накопитель. Такие устройства способны самостоятельно выполнять команды, загружать вирусы, изменять настройки системы и даже выводить технику из строя с помощью подачи высокого напряжения.

