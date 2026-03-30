По инициативе «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий

В новую народную программу «Единой России» будет включен капитальный ремонт 800 студенческих общежитий. Об этом сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу партии.

Как рассказал секретарь Генсовета Владимир Якушев, партия только начала заниматься этим вопросом, поэтому впереди ее ждет огромная работа. По его словам, в рамках капитального ремонта в студенческих общежитиях планируют заменить устаревшие инженерные коммуникации, а также обновить стены.

Кроме этого, партия готова приложить все силы, чтобы создать самые лучшие условия для проживания молодежи.

«Партия задала правильный ориентир: общежития должны стать современными, комфортными пространствами, учитывающими реальные потребности учащихся и создающими условия, в которых хочется жить, развиваться и учиться, создавать семьи и строить будущее», — подчеркнул Якушев.

В пресс-службе партии добавили, что в текущем году организация планирует привести в порядок 56 общежитий. По словам первого зампреда комитета Госдумы по науке Александра Мажуга, большая часть зданий, которая вошла в народную программу, была построена еще в середине 1970-х. В них много лет не проводился ремонт. Следовательно, они нуждаются в качественном преобразовании.

