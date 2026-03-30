Отрубил голову и унес ее домой: мужчина убил продавца мороженого

В Индии мужчина убил серпом мороженщика и отнес его голову домой

В Индии мужчина убил продавца мороженого серпом и унес домой его голову. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Инцидент случился в деревне Парсавал. По данным следствия, 25-летний торговец по имени Баблу занимался продажей мороженого. В один из рабочих дней он поссорился с 50-летним местным жителем Шанкаром Ядавом. Конфликт стоил молодому человеку жизни.

Словесная перепалка быстро переросла в насилие. Ядав вооружился серпом, смертельно ранил мужчину, после чего обезглавил его на глазах у очевидцев. Затем нападавший забрал голову и отнес ее к себе домой.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, они обнаружили подозреваемого у себя в жилище — мужчина спокойно готовил еду, держа рядом с собой голову погибшего. Подозреваемого задержали на месте, орудие преступления было изъято. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

