Конец традициям: в Китае запретят хоронить родственников в квартирах

В Китае запретят хоронить родственников в квартирах

В Китае запретят использовать квартиры в многоэтажных домах для хранения и захоронения праха умерших. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Новые правила вступят в силу 31 марта. Они направлены против практики так называемых «квартир для праха», когда семьи приобретают жилье специально для размещения останков родственников.

Как отметило издание, подобный подход стал распространяться на фоне демографических изменений и ситуации на рынке недвижимости. Из-за снижения цен на жилье покупка квартиры в пустующих домах в ряде случаев обходилась дешевле, чем приобретение места на кладбище.

По данным компании SunLife, еще в 2020 году Китай занимал одно из лидирующих мест по стоимости похорон. В среднем расходы составляли 37,4 тысячи юаней, что эквивалентно примерно 5,4 тысячи долларов и составляет около 45% от годового дохода.

Эксперт Калифорнийского университета в Ирвайне Синьи Ву считает, что даже после введения запрета некоторые семьи продолжат использовать недвижимость для этих целей. По ее мнению, это особенно характерно для людей с выраженными семейными традициями, а также для владельцев нескольких объектов жилья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.