«Красивые и талантливые»: Вайнберг об актерах фильма «Твое сердце будет разбито»

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 55 0

Поиск такого редкого сочетания стал главной задачей, с которой команда успешно справилась.

Фото, видео: © РИА Новости/ Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Режиссер Вайнберг: актеров фильма «Твое сердце будет разбито» отбирали по красоте

Во время выбора героев для фильма «Твое сердце будет разбито» в первую очередь смотрели на их внешность. Об этом режиссер работы Михаил Вайнберг рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере кинокартины.

«Первый и самый главный принцип — это красота. Для меня было очень важно, чтобы эту красивую историю рассказывали очень красивые люди», — подчеркнул режиссер.

Но одной лишь внешности оказалось недостаточно. Герои фильма должны были быть еще и талантливыми. Поиск такого редкого сочетания, по словам режиссера, стал главной задачей, с которой команда успешно справилась.

«Знаете, вот это совмещение очень красивых и очень талантливых людей — это очень редкое качество. И ровно таких людей мы искали и нашли», — сказал Вайнберг.

«Твое сердце будет разбито» — это мелодрама, в основу которой легло одноименное произведение российской писательницы Анны Джейн. Фильм рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая, перейдя в новую школу, сталкивается с травлей. Чтобы защитить себя, она заключает сделку с бунтарем по кличке Барс. Он притворяется ее парнем, а она помогает ему в учебе. Однако вскоре между подростками вспыхивают настоящие чувства.

В медиасреде фиксируют взлеты не только новинок, но других, уже давно вышедших, проектов. Новый национальный рейтинг сериалов от Медиалогии показывает, какие картины находятся в фокусе аудитории сегодня. Актуальные данные доступны по ссылке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Последние новости

19:06
18:49
18:46
18:35
18:24
«Красивые и талантливые»: Вайнберг об актерах фильма «Твое сердце будет разбито»
18:13
Сейчас читают

Интересные материалы

