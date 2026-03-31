Раскрыта зарплата Зеленского

Официальная зарплата Зеленского составила 50 тысяч рублей

Президент Украины Владимир Зеленский получает около 28 тысяч гривен в месяц (примерно 50 тысяч рублей. — Прим. ред.). Такие данные указаны в декларации, размещенной на сайте главы государства.

В документе говорится, что за прошлый год Зеленский получил доход из нескольких источников: зарплаты президента, банковских процентов и сдачи недвижимости в аренду. В сумме его доход составил около семи миллионов гривен.

Размер денежных активов при этом почти не изменился. В декларации указано, что Зеленский хранит 595 тысяч долларов наличными, 342 631 евро на счете в швейцарском банке, а также средства на банковских счетах в гривнах, долларах и евро.

Как ранее писал 5-tv.ru, USAID опубликовал доклад, согласно которому 26 миллиардов американской помощи Украине оказались потеряны. При этом Зеленский в середине марта отправился в «турне» по Европе с целью выпросить деньги для Киева.

При этом в ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло схему по отмыванию денег в энергетической отрасли, через которую прошло примерно 100 миллионов долларов. По делу о коррупции обвинения предъявили семи лицам, среди которых бизнесмен и в прошлом союзник Зеленского Тимур Миндич.

