Раскрыта зарплата Зеленского

Давид Андриясов
Это лишь малая часть его доходов.

Сколько зарабатывает Владимир Зеленский

Официальная зарплата Зеленского составила 50 тысяч рублей

Президент Украины Владимир Зеленский получает около 28 тысяч гривен в месяц (примерно 50 тысяч рублей. — Прим. ред.). Такие данные указаны в декларации, размещенной на сайте главы государства.

В документе говорится, что за прошлый год Зеленский получил доход из нескольких источников: зарплаты президента, банковских процентов и сдачи недвижимости в аренду. В сумме его доход составил около семи миллионов гривен.

Размер денежных активов при этом почти не изменился. В декларации указано, что Зеленский хранит 595 тысяч долларов наличными, 342 631 евро на счете в швейцарском банке, а также средства на банковских счетах в гривнах, долларах и евро. 

Как ранее писал 5-tv.ru, USAID опубликовал доклад, согласно которому 26 миллиардов американской помощи Украине оказались потеряны. При этом Зеленский в середине марта отправился в «турне» по Европе с целью выпросить деньги для Киева. 

При этом в ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло схему по отмыванию денег в энергетической отрасли, через которую прошло примерно 100 миллионов долларов. По делу о коррупции обвинения предъявили семи лицам, среди которых бизнесмен и в прошлом союзник Зеленского Тимур Миндич. 

Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

Последние новости

1:16
Змеи проснулись раньше срока: что делать, если напала гадюка
0:55
В Техасе подросток открыл в стрельбу в школе и ранил учителя
0:30
Радио «Судного дня» передало в эфир два загадочных сигнала
0:12
Раскрыта зарплата Зеленского
23:53
Посольство США в Венесуэле возобновило работу спустя семь лет
23:35
Натуральная фактура и патина: как отличить премиальную кожу от подделок

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Супругов-свингеров нашли мертвыми в квартире в подмосковном Подольске
Россиянка потребовала от Басты 20 миллионов рублей и признания родства
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео