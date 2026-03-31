В Техасе подросток открыл в стрельбу в школе и ранил учителя

Мурад Устаров
Полицейские проводят расследование.

Стрельба в Техасе 2026 — новости

Фото: www.globallookpress.com/Jerry Lara

Несовершеннолетний ранил преподавательницу во время стрельбы в одной из школ города Булверде американского штата Техас. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на офис шерифа округа Комал.

Известно, что 15-летний мальчик, вооружившись огнестрельным оружием, ворвался в учебное заведение и произвел выстрел в учителя. Раненую женщину доставили в медучреждение Сан-Антонио. Информации о ее состоянии нет.  

В офисе подчеркнули, что после случившегося полицейские оцепили здание и эвакуировали всех учеников. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Буйнакском районе Дагестана двое правоохранителей получили огнестрельные ранения при попытке остановить драку между группой лиц. Открывшим стрельбу по полицейским оказался 31-летний местный житель. 

Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

1:16
Змеи проснулись раньше срока: что делать, если напала гадюка
0:55
В Техасе подросток открыл в стрельбу в школе и ранил учителя
0:30
Радио «Судного дня» передало в эфир два загадочных сигнала
0:12
Раскрыта зарплата Зеленского
23:53
Посольство США в Венесуэле возобновило работу спустя семь лет
23:35
Натуральная фактура и патина: как отличить премиальную кожу от подделок

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Супругов-свингеров нашли мертвыми в квартире в подмосковном Подольске
Россиянка потребовала от Басты 20 миллионов рублей и признания родства
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео