«Я еще котируюсь!» — вдова Левкина о том, как ее перепутали с подругой дочери

По ее словам, от этой истории у нее остались положительные впечатления.

Вдова Левкина: парни не сразу увидели во мне маму Ники

Из-за своей внешности вдову экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина, Марусю Левкину, приняли за подругу ее дочери Ники. Молодые люди не сразу распознали в ней взрослую женщину. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал».

«Мы недавно были в торговом центре, и к Нике подвалили мальчики познакомиться. Ну как к Нике? К нам. Они не сразу поняли, что это мама с дочкой. А мне было так приятно. Я такая: „Боже мой, я еще котируюсь“», — сказала Левкина.

По ее словам, стоявшие рядом парни «испугались», когда разглядели в ней маму Ники. При этом подчеркнула, что ситуация вызвала у нее положительные эмоции.

Говоря о личной жизни, Маруся отметила, что она «отженихалась». Левкина пояснила, что эту фразу произнесла дочь. В свою очередь, Ника заявила, что в настоящий момент ей с мамой не нужны отношения.

«Я считаю, что мне пока рано. Маме тоже рано», — сказала дочь.

Ранее Маруся заявила, что ее муж никогда не занимался домашними хлопотами, так как она решила освободить его от этой работы и оставила за ним роль добытчика.

