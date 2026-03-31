У конкурентов нет альтернативы iPhone: Apple уверена в превосходстве своего смартфона

Анастасия Антоненко
Руководство компании не боится ни конкурентов, ни искусственного интеллекта.

Останется ли iPhone в будущем или его заменит ИИ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Apple: iPhone никуда не денется даже через 50 лет

Американская корпорация Apple уверена в будущем своего главного продукта — iPhone. Вице-президент компании по глобальному маркетингу Грег Джосвиак заявил, что смартфон будет играть важную роль даже через 50 лет, несмотря на развитие искусственного интеллекта и других технологий. Об этом сообщило издание Wired.

«iPhone никуда не денется. iPhone будет играть очень важную роль», подчеркнул Джосвиак.

По его словам, конкуренты пытаются найти альтернативу, но у них нет такого продукта, как iPhone.

Как отметил генеральный директор Apple Тим Кук, технологии будут меняться, но суть компании останется прежней.

«Apple будет неизменной в течение следующих 50 лет, и следующих 100, и следующих 1000», — добавил он.

В этом году Apple отмечает 50-летие с момента основания.

До этого компания планировала пресмотр подхода к выпуску новых смартфонов. Так в 2026 году ставка будет сделана на сегмент премиум версии iPhone, а производство базовых моделей временно приостанавливается. Причины связаны с корректировкой маркетинговой стратегии и сложностях в цепочках поставок.

Таким образом Apple сможет более эффективно распределить производственные ресурсы и увеличить доходность.

