Бизнес Сабурова в России оказался под прицелом налоговой

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров

Ранее стендап-комику запретили въезд в Россию на полвека.

Какой бизнес у Нурлана Сабурова

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Налоговая проверила бизнес Нурлана Сабурова

Налоговые органы организовали проверку компании стендап-комика Нурлана Сабурова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического сервиса «Контур.Фокус».

Известно, что Сабуров в апреле прошлого года зарегистрировал на территории России предприятие по производству и распространению кинофильмов и телевизионных программ. Налоговики проверили его бизнес 25 марта.

В сервисе добавили, что компания Нурлана не имеет признаков деловой активности. Кроме того, сведения о юридическом адресе бизнеса не соответствуют действительности.

Сабурову в январе запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение связано с вопросами национальной безопасности и защиты традиционных ценностей. По информации правоохранителей, комик зарабатывал в стране без соблюдения миграционного законодательства, уплаты налогов. Сам артист во время своего выступления в Таиланде заявил о планах вернуться в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Нурлана Диана объявила о ликвидации компании «ДС Ритейл», которую зарегистрировала в России в 2025 году. Предприятие занималось продажей продуктов, напитков и табачных изделий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
