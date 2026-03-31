Бизнес Сабурова в России оказался под прицелом налоговой

Налоговая проверила бизнес Нурлана Сабурова

Налоговые органы организовали проверку компании стендап-комика Нурлана Сабурова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического сервиса «Контур.Фокус».

Известно, что Сабуров в апреле прошлого года зарегистрировал на территории России предприятие по производству и распространению кинофильмов и телевизионных программ. Налоговики проверили его бизнес 25 марта.

В сервисе добавили, что компания Нурлана не имеет признаков деловой активности. Кроме того, сведения о юридическом адресе бизнеса не соответствуют действительности.

Сабурову в январе запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение связано с вопросами национальной безопасности и защиты традиционных ценностей. По информации правоохранителей, комик зарабатывал в стране без соблюдения миграционного законодательства, уплаты налогов. Сам артист во время своего выступления в Таиланде заявил о планах вернуться в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Нурлана Диана объявила о ликвидации компании «ДС Ритейл», которую зарегистрировала в России в 2025 году. Предприятие занималось продажей продуктов, напитков и табачных изделий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.