Не до шуток: жена комика Нурлана Сабурова закрывает бизнес в России

Жена комика Нурлана Сабурова закрывает бизнес в России

Жена стендап-комика Нурлана Сабурова Диана приняла решение о закрытии своего бизнеса в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные БИР-Аналитик.

Диана ликвидировала компанию «ДС Ритейл», зарегистрированную в 2025 году для розничной торговли продуктами, напитками и табачными изделиями. Согласно данным сервиса проверки контрагентов, 16 марта компания официально вступила в стадию ликвидации.

За последний год активы фирмы выросли до одного миллиона рублей, однако в начале марта Сабурова подала заявление о закрытии конторы.

Примечательно, что спустя несколько дней после введения запрета мужу на въезд в Россию, 5 февраля 2026 года, Диана зарегистрировала индивидуальное предпринимательство в сфере исполнительских искусств, организации развлекательных мероприятий и рекламы.

У самого Нурлана Сабурова в России остается компания «Сабр продакшн», через которую он организовывал все свои концерты. На конец 2025 года за фирмой числились долги по налогам в размере 18,5 тысячи рублей.

Стендап-комику Нурлану Сабурову, имеющему гражданство Казахстана, 30 января запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. В правоохранительных органах пояснили, что решение было принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

По данным правоохранителей, Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги — только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Кроме того, ему вменяли попытки легализовать доход через посредников, нарушавших закон.

За время карьеры в России комик приобрел элитный особняк на Новой Риге в Подмосковье, который оценивается в 50 миллионов рублей.

