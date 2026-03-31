«Идеальный шторм» в торговле: почему в России закрываются магазины

|
Дарья Орлова
Эксперты говорят о переломе, который меняет привычный рынок.

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экономист Николаев: магазины в РФ закрываются из-за маркетплейсов и интернета

В России сокращается число магазинов, и эксперты связывают это сразу с несколькими факторами. Об этом Газете.ру рассказал экономист Олег Николаев.

По его словам, происходящее можно описать как «идеальный шторм»: на рынок одновременно давят экономические сложности и стремительный рост онлайн-торговли.

Он отметил, что офлайн-ритейл сталкивается с падением маржи, ростом налоговой нагрузки и стагнацией спроса, в то время как маркетплейсы продолжают активно усиливать позиции.

Как указывает Forbes, подобная тенденция фиксируется впервые за 25 лет. В Москве к началу 2026 года стало на 4500 магазинов меньше по сравнению с началом 2025-го, а в Санкт-Петербурге — на 3000 точек меньше за тот же период.

Николаев обратил внимание, что ситуация в продуктовом сегменте особенно сложная: темпы открытия новых магазинов «у дома» за год сократились в шесть раз.

При этом он подчеркнул, что маркетплейсы чувствуют себя уверенно — по данным «Яндекс Карты», в 2025 году количество пунктов выдачи заказов выросло на 45% и достигло 226,4 тысячи. Экономист добавил, что сейчас даже в небольших населенных пунктах появляются такие точки.

Эксперт также пояснил, что часть закрытий можно считать закономерной. По его мнению, традиционная розница, особенно ориентированная на недорогие товары, не выдерживает конкуренции с онлайн-площадками.

В то же время он указал на нереализованный потенциал сельскохозяйственной кооперации, которая могла бы стать альтернативой крупным сетям. Однако, как отметил Николаев, в стране приоритет отдается крупным производствам, поскольку государству с ними проще взаимодействовать.

В итоге, по оценке специалиста, развитие небольших фермерских магазинов в ближайшей перспективе маловероятно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
