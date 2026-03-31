«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали спецтехнику в зону СВО

|
Бойцы получили снегоболотоходы, комплекты бронезащиты, ноутбуки и телевизоры.

Фото: сайт партии "Единая Россия"

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Партия «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали спецтехнику бойцам, служащим в зоне спецоперации. Сообщение об этом опубликовано на сайте партии.

Оборудование было передано 24-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения на донецком направлении. Военнослужащие этой бригады ведут бои на сложных участках за северо-западную часть Покровска.

«Особая честь — самому передать нашим бойцам-героям то, что им поможет в выполнении боевых задач. Важно лично общаться, чтобы понимать реальные условия и потребности. Будем и дальше продолжать наше общее дело, ведь помощь фронту — наша самая приоритетная задача», — отметил секретарь партийного Совета по инновационному и технологическому развитию и руководитель проектов партии Илья Медведев.

Бойцам бригады передали снегоболотоходы, автомобиль УАЗ «Буханка», комплекты бронезащиты, ноутбуки, телевизоры, планшеты, полноценные комплексы корсетной брони «Брониеж», спецчехлы для хранения винтовок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по инициативе «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий. Уже в 2026 году партия планирует привести в порядок 56 объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

