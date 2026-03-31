«Мы ждали это 12 лет»: Валентина Матвиенко встретилась с российскими паралимпийцами

Валентина Матвиенко встретилась с российскими паралимпийцами

Российские спортсмены на Паралимпиаде в Италии совершили настоящий подвиг и показали «мощь русского характера», несмотря на внешнее давление. Об этом сегодня заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она встретилась с триумфаторами игр.

Наша сборная из шести человек совершила буквально невозможное. В общем медальном зачете заняла третье место. При этом численность других команд была примерно в десять раз больше.

"Весь мир снова увидел гордо развивающийся российский флаг и услышал гимн России. Спасибо вам, ребята, за то, что вы подарили всем нам эти незабываемые моменты гордости за вас и за нашу страну. Мы ждали это долгих 12 лет", — отметила председатель Совфеда.

Валентина Матвиенко также выразила благодарность тренерам. Она отметила, что их работа стала фундаментом для достижения высоких результатов.

