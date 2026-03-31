США впервые за 53 года отправят астронавтов к Луне

Американские астронавты впервые за 53 года отправятся к Луне в рамках миссии «Артемида-2». Запуск состоится 1 апреля. Об этом сообщило агентство НАСА.

В космическом центре Кеннеди во Флориде стартовал обратный отсчет до полета. Специалистам предстоит проверить готовность всех бортовых систем, связь и топливо. В рамках экспедиции корабль «Орион» запустят с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS).

Главная цель миссии — проверить системы жизнеобеспечения в реальных условиях полета. Корабль будет облетать Луну в течение десяти дней, после чего вернется на Землю.

В экипаж «Артемиды-2» вошли астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Все они проходят финальную подготовку, включая медицинский контроль и техническую проверку.

После «Артемиды 2» будет еще «Артемида-3» и «Артемида-4». В рамках этих экспедиций планируется высадка астронавтов на Луне. Сама программа «Артемида» направлена на возвращение людей на Луну. Основная цель программы — посадить астронавтов на поверхность спутника Земли. Одной из долгосрочных целей является создание базы на Луне и подготовка к полетам на Марс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.