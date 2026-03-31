США впервые за 53 года отправят астронавтов к Луне

|
Евгения Алешина
Когда будет запуск Артемиды-2 в США

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Joel Kowsky / NASA via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американские астронавты впервые за 53 года отправятся к Луне в рамках миссии «Артемида-2». Запуск состоится 1 апреля. Об этом сообщило агентство НАСА.

В космическом центре Кеннеди во Флориде стартовал обратный отсчет до полета. Специалистам предстоит проверить готовность всех бортовых систем, связь и топливо. В рамках экспедиции корабль «Орион» запустят с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS).

Главная цель миссии — проверить системы жизнеобеспечения в реальных условиях полета. Корабль будет облетать Луну в течение десяти дней, после чего вернется на Землю.

В экипаж «Артемиды-2» вошли астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Все они проходят финальную подготовку, включая медицинский контроль и техническую проверку.

После «Артемиды 2» будет еще «Артемида-3» и «Артемида-4». В рамках этих экспедиций планируется высадка астронавтов на Луне. Сама программа «Артемида» направлена на возвращение людей на Луну. Основная цель программы — посадить астронавтов на поверхность спутника Земли. Одной из долгосрочных целей является создание базы на Луне и подготовка к полетам на Марс.

Ранее 5-tv.ru публиковал уникальные кадры с обратной стороны Солнцы, снятые с зонда. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.25
-0.05 93.27
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:32
«Не будет нормального союза»: Хегсет назвал сроки решения Трампа по будущему НАТО
21:18
«Полный и надежный контроль: как вылечить эпилепсию
21:04
У мужчины нашли опухоль мозга после жалоб на боль в животе
20:50
«Сыграло злую шутку»: Илья Гуров о сложностях с выбором пути у современных детей
20:37
«Обеспеченная должна быть»: Бледанс назвала требования к будущей невесте сына
20:24
В московской клинике умерла пациентка, планировавшая сделать липосакцию

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
«Кровоизлияние в мозг»: модель из России Екатерина Блинова впала в кому в Таиланде
«Всегда будет молодым!» — Светлана Захарова поздравила Большой театр с 250-летием
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео