Во Франции новый чиновничий флешмоб. Мэры, которых избирают в провинциальных городках, первым делом освобождают городские ратуши от флагов Евросоюза и Украины.

«Уступите место французским флагам», — написал мэр Каркассона.

Его поддержали главы как минимум еще 4 городов. И эта идея большинству французов очень понятна: хватит кормить другие страны ЕС, хватит тратить деньги на Украину, хватит воевать. Займитесь своей страной и своим народом.

Ранее в болгарской Софии неизвестные сняли украинский флаг, который украшал пятиэтажное здание муниципального совета города. Кадры этого распространяются в социальной сети.

По одной информации снять украинский флаг могли активисты из Болгарской социалистической партии, а по другой — сделать это могли просто неравнодушные граждане. На кадрах видно, как мужчина «подъезжает» к месту, где закреплено полотнище, и с усердием пытается открепить его. После всех неаккуратных манипуляций украинский флаг все же падает на землю. Затем неизвестный устанавливает другой знак. Вероятнее всего, «добросердечный человек» поднял флаг Болгарии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.