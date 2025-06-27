В Болгарии со здания мэрии сняли украинский флаг

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 65 0

Неизвестные сняли украинский флаг с мэрии Болгарии

В Болгарии со здания мэрии сняли украинский флаг

Фото: www.globallookpress.com/Diego RadamÃƒÂ©S

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Вероятнее всего, символику Незалежной со здания сняли активисты.

В болгарской Софии неизвестные сняли украинский флаг, который украшал пятиэтажное здание муниципального совета города. Кадры этого распространяются в социальной сети.

По одной информации снять украинский флаг могли активисты из Болгарской социалистической партии, а по другой — сделать это могли просто неравнодушные граждане. На кадрах видно, как мужчина «подъезжает» к месту, где закреплено полотнище, и с усердием пытается открепить его. После всех неаккуратных манипуляций украинский флаг все же падает на землю. Затем неизвестный устанавливает другой знак. Вероятнее всего, «добросердечный человек» поднял флаг Болгарии.

Как известно, с момента введения санкций против России несколько муниципалитетов Болгарии повесили сине-желтый флаг у себя на зданиях. Сделано это было якобы в поддержку Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Болгарии повредили памятник героям Великой Отечественной войны. Вандалы «изуродовали» монумент советским подводникам — экипажу лодки «Щ-211».

Видео из Facebook— принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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В Болгарии со здания мэрии сняли украинский флаг

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