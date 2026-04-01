Операторы начали отключать пополнение Apple ID с мобильных телефонов

Анастасия Антоненко
Такая мера заставит Apple вернуть российские сервисы в App Store.

Фото: www.globallookpress.com/Jaap Arriens

Операторы начали отключать пополнение Apple ID с мобильных телефонов. Корреспондент 5-tv.ru убедился в этом лично, когда в первые минуты после полуночи, ему не удалось провести оплату через счета мобильных операторов.

При попытке оплатить Apple ID появляется уведомление, в котором говорится о невозможности операции.

«Оплата по мобильному телефону временно недоступна. Попробуйте еще раз позднее», — говорится в сообщении.

«МегаФон», «Билайн», МТС и Т2 уже получили указание об отключении возможности пополнять Apple ID с мобильных счетов с 1 апреля. В конце марта мобильные операторы разослали пользователям рекомендацию пополнить Apple ID заранее. Подобная мера заставит компанию Apple вернуть российские сервисы в App Store.

Без Apple ID невозможна оплата подписок на iCloud+, Apple Music и Apple TV, а также покупка приложений в App Store и контента в iTunes Store.

Среди причин ограничения — неисполнение решения ФАС об «окне выбора» поисковика по умолчанию на iOS-устройствах в России, удаление из App Store десятка российских популярных приложений, в том числе банковских. Кроме того, компания игнорировала требование федерального закона об установке российского магазина приложений RuStore, ограничивало альтернативные способы оплаты и не выполняло требований Роскомнадзора по удалению из App Store сервисов VPN.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
В Иране убит глава судебной власти Мохсени-Эджеи
1:43
Стала известна причина пожара на «Нижнекамскнефтехиме»
1:31
Самолет Ан-26, связь с которым была утеряна в Крыму, врезался в скалу
1:25
Шесть членов экипажа и 23 пассажира погибли в катастрофе с Ан-26 в Крыму
1:13
Прощаемся? Массовый сбой произошел в работе Telegram 1 апреля
0:59
Нет мужчин — нет проблем: 70-летняя женщина раскрыла секрет вечной молодости

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
В Забайкалье мужчина застрелил троих человек и покончил с собой
Поборы за тела: в Таганроге разгорелся скандал из-за многомиллионных взяток в морге
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео