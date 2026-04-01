«Покупатель на крючке»: три ошибки, при которых торг по квартире невозможен

Риелтор Юсова: чрезмерные эмоции мешают сторговать снижение цены на квартиру

Когда речь заходит о покупке квартиры, важно понимать, что продавец может отказать в снижении ее стоимости. О том, какие ошибки зачастую совершают покупатели, пытаясь сторговаться, рассказала корреспонденту 5-tv.ru риелтор Юлия Юсова на форуме технологического лидерства «Люди. Идеи. Будущее».

«В принципе неважно, покупатель сам идет смотреть квартиру или идет с риелтором — ошибки одинаковые. То есть это проявление эмоций. Это первая ошибка. Либо идет восхищение квартирой, и продавец понимает, что все, покупатель уже на крючке, либо идет противоположная реакция», — рассказала эксперт.

Риелтор пояснила, что неуместно будет делать нелестные замечания продавцу о его квартире, в которую он вкладывал деньги и делал ремонт. Преувеличение проблемы, например, «здесь все разваливается», только выведет продавца на эмоции и никак не поможет снижению стоимости жилья.

Еще одна распространенная ошибка — начинать говорить о торге с первой минуты просмотра квартиры. Эксперт советует не торопиться, посмотреть объект, подумать, и только потом озвучить продавцу свою сумму торга.

«Опять же изучение рынка. То есть покупатель, так же, как и продавец, изначально должен оценить здраво рынок. Посмотреть не только самые дешевые варианты квартир и самые дорогие, а среднюю стоимость просчитать, и уже с этим идти к продавцу торговаться. Плюс посмотреть, какое количество ремонта, например, нужно сделать, оценить через мастера по ремонту, и уже озвучить какую-то цену», — добавила Юсова.

Она подчеркнула, что торг должен быть обоснованный, а не взятый откуда-то «с потолка». Эксперт уточнила, что, если продавец совсем недавно выставил недвижимость на продажу и уже снизил цену, то дополнительно занижать стоимость он уже не будет.

