Второй брак Елены Подкаминской рухнул спустя 9 лет: виной всему старая проблема

История брака актрисы Елены Подкаминской и бизнесмена Дениса Гущина подошла к концу – пара развелась после девяти лет совместной жизни. Инициатором разрыва отношений выступил супруг, подавший соответствующее заявление еще в конце декабря 2025 года.

Первое заседание по этому делу прошло 25 февраля, по результатам которого им назначили срок на примирение. А спустя месяц, 27 марта, состоялся очередной суд, прошедший в закрытом формате.

Личная жизнь звезды телесериала «Кухня» оставалась за кадром: артистка старается избегать обсуждений своих отношений и выступает против того, чтобы частная сфера становилась достоянием общественности. Даже в ее социальных сетях отсутствуют совместные фотографии с мужьями.

При этом, несмотря на все сложности в браке, актриса всегда подчеркивала важность семьи и поддержку близких.

Развод Елены Подкаминской с Денисом Гущиным – не первое расставание в жизни артистки. Разберем историю ее личной жизни по порядку: как складывались оба брака и почему они в итоге распались.

Чем известна Елена Подкаминская

Актриса Елена Подкаминская родилась 10 апреля 1979 года в московской музыкальной семье. Отец – Илья Подкаминский основал в Щербинке студию искусств «Радуга», а мать – Светлана, дирижер ансамбля «Орфей» и руководитель музыкальной студии «Радуга».

Елена с детства была творческой девочкой: занималась танцами, музыкой, изобразительным искусством. Но в 16 лет Подкаминская решила выбрать карьеру актрисы. Она с первой попытки поступила в Щукинское училище, которое окончила в 2001 году. Училась на курсе известного артиста Александра Ширвиндта.

Дебют Елены в кино пришелся на 2002 год – она сыграла Урсулу Борн в фильме Сергея Урсуляка «Неудача Пуаро». Затем последовала роль в сериале «Кодекс чести».

Параллельно со съемками Подкаминская играла в Театре Сатиры, где прослужила до 2017 года. Ее успехи на сцене были отмечены премией издания «Московский комсомолец» в 2005 году за роль в спектакле «Хомо Эректус».

Но известность к актрисе пришла спустя семь лет. Осенью 2012 года на экраны вышел комедийный сериал «Кухня», где Подкаминская сыграла роль арт-директора ресторана «Клод Моне» Виктории Сергеевны Гончаровой.

Ее образ полюбился зрителям, которые очень сильно переживали за историей отношений с поваром-«огузком» Максимом Лавровым. Подкаминская снималась во всех сезонах телепроекта. Именно он принес большую славу артистке.

Но не одной «Кухней» богата карьера Елены: среди других ее работ – роли в фильмах «О чем говорят мужчины» и «О чем еще говорят мужчины», сериалах «Жена олигарха» и «Ева, рожай!». Всего Подкаминская снялась в 60 проектах.

Кроме того, в 2013 году она проявила свои хореографические способности в шоу «Танцы со звездами». В паре с танцором Андреем Карповым артистка стала победительницей передачи.

Через год Елена участвовала в пятой части популярного шоу «Ледниковый период». Ее партнером оказался вдовец Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев. По итогам съемок Подкаминская завоевала приз зрительских симпатий.

Сейчас артистка продолжает сниматься в различных шоу и проектах, а также давать интервью. При этом она не хочет комментировать свою личную жизнь и делится своими достижениями в кино. С выбором актрисы спорить не будем, но о семейных историях все же расскажем.

Жизнь с Александром Пляцевовым

Первым супругом Подкаминской стал предприниматель Александр Пляцевой. Их история началась после театрального представления с ее участием: бизнесмен, присутствовавший на спектакле, подарил актрисе цветы.

Несмотря на то, что на момент знакомства он состоял в браке и воспитывал двоих детей, Пляцевой принял решение оставить семью ради отношений с Подкаминской. В 2009 году пара оформила свои отношения.

Первый год брака ознаменовался радостным событием – рождением дочери Полины. Однако со временем в семье стали появляться разногласия, которые в итоге привели к разводу в 2015 году. Что могло стать причиной распада семейного союза?

Подкаминская в одном из своих редких интервью обвиняла Пляцевова в желании превратить ее в «карманную жену», которая занималась исключительно домашними хлопотами. Елена после триумфа в «Кухне» не приняла таких условий, выбрав путь творческой реализации. Такая позиция Александра не устраивала.

Бизнесмен, в свою очередь, признавался, что ревновал Елену к ее профессиональной деятельности и коллегам на съемочной площадке. Ситуацию усугубили слухи о предполагаемом романе Подкаминской с ее партнером Марком Богатыревым («огузком» Максом Лавровым). Их любовная драма в «Кухне» породила множество домыслов.

Позже Марк говорил, что действительно испытывал к Елене чувства, но сама актриса категорически отвергала отношения на работе.

Семейное счастье пары длилось шесть лет. Инициативу в вопросе расторжения брака проявила сама Елена, а судебный процесс прошел без серьезных конфликтов. Супруги смогли договориться по всем вопросам и сохранили дружеские отношения. Александр и сейчас продолжает участвовать в жизни дочери, оказывая ей материальную поддержку.

Но статус разведенной Подкаминская носила недолго – спустя два года она открыла новую страницу в своей биографии.

Брак с Денисом Гущиным

Актриса познакомилась со своим будущим избранником совсем случайно: в поисках специалистов для ремонта в квартире она наткнулась на строительную компанию, руководителем которой был Денис Гущин.

Завязавшиеся между ними серьезные отношения в январе 2018 года переросли в создание семьи. Чтобы не придавать этому событию серьезного значения, пара решила связать себя брачными узами в узком кругу, без лишнего внимания прессы.

История совместной жизни Подкаминской и Гущина во многом напомнила то, что было у артистки с первым мужем: романтика на старте и рождение детей.

В августе 2017 года у пары родилась дочь Ева, причем это произошло еще до свадьбы. Елена долгое время не называла имени отца ребенка. В феврале 2020 года в семье на свет появился сын Александр.

Пара выбрала жить в режиме приватности: они практически не появлялись вместе на публике, не делились совместными снимками в соцсетях и уклонялись от вопросов о личной жизни в ходе интервью.

Поведение Елены и Дениса демонстрировало их желание строить отношения без общественного мнения. Но такой образ никак не влиял на карьеру: актриса продолжала сниматься, играть в театре и участвовать в светских мероприятиях.

Внешне семейная жизнь выглядела благополучно, но за завесой от СМИ скрывалась совсем другая картина, которая вылилась в трагический финал.

27 марта 2026 года стало известно о разводе Подкаминской с Гущиным. И причиной развода снова послужила ревность мужа – это подтвердила сама актриса. Она также добавила, что они с мужем пытались сохранить отношения ради детей, однако это не принесло результата.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.