«Наша красивая малышка — жена»: дочь Олега Газманова вышла замуж

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 48 0

Молодожены сыграли скромную свадьбу.

Дочь Олега Газманова вышла замуж

Фото: legion-media/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru

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Дочь Олега Газманова Марианна вышла замуж

Дочь народного артиста Российской Федерации Олега Газманова Марианна вышла замуж. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Возлюбленного 22-летней Марианны зовут Максим. Он бизнесмен. Максим и Марианна расписались в Грибоедовском ЗАГСе, свадьба прошла в тесном семейном кругу.

Марианна выбрала классический образ — элегантное белое платье с корсетом. Его идеально дополнили локоны, создавшие романтический и нежный силуэт. Жена Олега Газманова — Марина — подтвердила радостную новость.

В своих социальных сетях мать невесты показала, как знаменитое семейство с утра готовилось к торжеству. После росписи молодожены приехали в загородный дом, где для них уже была подготовлена красочная локация с соответствующей атрибутикой.

«Все прошло наилучшим образом! Все наша красивая малышка — жена!» — написала Марина Газманова.

Фото: Instagram*/marinagazmanova

Отец невесты — Олег Газманов — радостное событие пока никак не прокомментировал.

Ранее Тимур Родригез и Катя Кабак сыграли свадьбу. Пара связала себя узами брака в красивую дату.

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