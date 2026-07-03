Дочь Олега Газманова Марианна вышла замуж

Дочь народного артиста Российской Федерации Олега Газманова Марианна вышла замуж. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

Возлюбленного 22-летней Марианны зовут Максим. Он бизнесмен. Максим и Марианна расписались в Грибоедовском ЗАГСе, свадьба прошла в тесном семейном кругу.

Марианна выбрала классический образ — элегантное белое платье с корсетом. Его идеально дополнили локоны, создавшие романтический и нежный силуэт. Жена Олега Газманова — Марина — подтвердила радостную новость.

В своих социальных сетях мать невесты показала, как знаменитое семейство с утра готовилось к торжеству. После росписи молодожены приехали в загородный дом, где для них уже была подготовлена красочная локация с соответствующей атрибутикой.

«Все прошло наилучшим образом! Все наша красивая малышка — жена!» — написала Марина Газманова.

Фото: Instagram*/marinagazmanova

Отец невесты — Олег Газманов — радостное событие пока никак не прокомментировал.

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