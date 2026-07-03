«Наша красивая малышка — жена»: дочь Олега Газманова вышла замуж
Молодожены сыграли скромную свадьбу.
Фото: legion-media/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru
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Дочь Олега Газманова Марианна вышла замуж
Дочь народного артиста Российской Федерации Олега Газманова Марианна вышла замуж. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.
Возлюбленного 22-летней Марианны зовут Максим. Он бизнесмен. Максим и Марианна расписались в Грибоедовском ЗАГСе, свадьба прошла в тесном семейном кругу.
Марианна выбрала классический образ — элегантное белое платье с корсетом. Его идеально дополнили локоны, создавшие романтический и нежный силуэт. Жена Олега Газманова — Марина — подтвердила радостную новость.
В своих социальных сетях мать невесты показала, как знаменитое семейство с утра готовилось к торжеству. После росписи молодожены приехали в загородный дом, где для них уже была подготовлена красочная локация с соответствующей атрибутикой.
«Все прошло наилучшим образом! Все наша красивая малышка — жена!» — написала Марина Газманова.
Отец невесты — Олег Газманов — радостное событие пока никак не прокомментировал.
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