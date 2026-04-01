Россиянам объяснили, что грозит сотруднику на удаленке при проблемах со связью

Андрей Черненко
Эксперт рекомендовала фиксировать факт отсутствия и восстановления сети.

Могут ли наказать за отсутствие связи на удаленке

Работодатель не вправе налагать дисциплинарные взыскания на сотрудника, работающего удаленно, за отсутствие мобильной связи из-за отключений провайдера или технических проблем, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

Колодяжная пояснила, что в статье 192 Трудового кодекса Российской Федерации указано: дисциплинарное взыскание возможно только за виновное неисполнение трудовых обязанностей. Если проблемы со связью возникли из-за технических сбоев или отключений провайдера, вины работника в этом нет.

«Если там не указано, что вы обязаны иметь резервный канал связи (например, второй интернет), то претензии к вам не обоснованы», — подчеркнула Колодяжная.

Для избежания возможных проблем с дисциплиной эксперт рекомендовала фиксировать факт отсутствия и восстановления связи, а также быть готовым предоставить письменные объяснения по данному вопросу.

