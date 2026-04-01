Адвокат Атаханова: самозахват парковки грозит уголовной ответственностью.

Во многих дворах многоквартирных домов автовладельцы сталкиваются с проблемами парковки. Помимо нехватки мест для парковки, некоторые жильцы «бронируют» себе места, устанавливая самодельные барьеры из блоков или цепей. Адвокат МКА «Закон и Решение» Зульфия Атаханова в беседе с «Газета.ru» разъясняил, что такие действия незаконны, так как придомовая территория не является личной собственностью и принадлежит всем владельцам квартир на праве общей долевой собственности, как указано в статье 36 Жилищного кодекса РФ.

Адвокат подчеркивает, что самовольный захват территории может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. Согласно статье 7.1 КоАП РФ, за такое нарушение предусмотрен штраф до 10 000 рублей. Если известна кадастровая стоимость, штраф составит от 1 до 1,5%, но не менее 5 тысяч рублей.

Каждый владелец квартиры имеет право обратиться в суд с заявлением об устранении препятствий в использовании общего имущества, как указано в статье 304 Гражданского кодекса РФ. Суд обяжет нарушителя убрать все самодельные конструкции за свой счет и может взыскать с него дополнительные расходы, если демонтаж был проведен принудительно.

Единственный законный способ закрепить за собой парковочное место — провести общее собрание собственников, получить согласие более 70% участников и согласовать схему размещения с местными властями. Эксперт уточняет, что даже в этом случае земля не становится частной собственностью, а используется на условиях, утвержденных жильцами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.