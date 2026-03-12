«Избивал кулаками по лицу»: как споры за место на парковке оборачиваются кровью

Чем заканчиваются споры за место на парковке? И за чей счет восстанавливать затопленный паркинг, который стоил миллионы? Правда ли, что машино-место в Москве стоят как элитные квартиры в регионах? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Ударила ножом за парковочное место

Фото: Getty Images / brebca

Из-за небывалых снегопадов припарковать машину в российских дворах этой зимой стало настоящим испытанием. Те, кто откапывают себе машино-место, готовы на все, чтобы оно не досталось соседу.

Иногда споры из-за парковки заканчиваются не просто дракой, но и поножовщиной.

Актриса Анна Артамонова поссорилась с водителем из-за места для своего авто. Конфликт перерос в драку ее сына с тремя мужчинами. Во время потасовки артистка ударила одного из оппонентов ножом, и полицейские возбудили уголовное дело.

У одних не выдерживают нервы в заснеженных дворах, другие бросают на общественные парковки гвозди и битые стекла. Юристы предупреждают: такие методы «воспитания» могут закончиться реальным сроком.

«Вплоть до уголовной ответственности в случае, если, собственно говоря, повреждено транспортное средство, в зависимости еще от того, как оно повреждено», — рассказывает юрист Елизавета Жарова.

Избивал кулаками по лицу за парковочное место

Руслан Шамуков/ТАСС

В Иркутске конфликт из-за стоянки превратился в многомесячный террор. Местный житель по имени Натик решил, что он — полновластный хозяин придомовой территории.

«Он выходил из своего дома, замахивался на отца (Александра Лозовского — Прим. ред.), продолжал ему угрожать, что жизни тебе в этом доме все равно не будет, что я тут главный», — делится дочь Лозовского Анна Банщикова.

Финал этой истории оказался кровавым. Очередная попытка Александра Лозовского просто попасть в собственный дом закончилась в больнице.

«Ударил моего отца в живот, повалил его на землю и начал избивать кулаками по лицу», — говорит девушка.

«По носу… Он был у меня сломан со смещением, в результате чего все-таки осталось искривление перегородки. Искривление перегородки затрудняет мое дыхание носовое и приводит к головным болям», — комментирует сам Александр.

Миллионы за машино-место

Getty Images / tolgart

Из-за дефицита машино-мест люди готовы платить за подземный паркинг любые деньги. Чем ближе к центру, тем заоблачные цены.

«Есть паркинг, который стоит, по-моему, 33 миллиона. Это если у меня одна машина», — шокирует эксперт по элитной недвижимости Глеб Гирев.

Но крытая парковка даже в современном доме совсем не гарантирует, что авто будет зимовать в тепле и безопасности. В подмосковных Химках владельцы машино-мест вынуждены ставить свои автомобили в болоте.

«Получили в итоге мы лужи размером в десять метров, получили конденсат на стенах, получили сырой воздух постоянно и летом, и зимой и, соответственно, гниение кузовов автомобилей», — жалуется владелец автомобиля Артем Мелузов.

По логике управляющей компании, в потопе виноваты сами автомобилисты, которые привозят на колесах снег.

Держать машину на такой парковке хуже, чем на улице. Высокая влажность в замкнутом пространстве запускает коррозию, которая съедает не только кузов, но и жизненно важные узлы автомобиля.

«Когда вот прям повышенная такая сырость, заводишь машину и ролик какой-нибудь свистеть начинает. То есть это просто подшипники уже начинают ржаветь», — объясняет Георгий Ульянов.

Платная парковка — проблем не будет?

Getty Images / Olga Grivcova

Жительницу Новосибирска Ксению Музыкантову и несколько десятков ее соседей обычный ливень лишил автомобилей. Система дренажа не выдержала, и подземный паркинг превратился в гигантский аквариум.

«Полностью затопленные машины стояли, двери открыты, багажники открыты. Они мигали, естественно, все закоротило», — вспоминает героиня.

После осмотра «утопленницы» эксперты подтвердили — машина восстановлению не подлежит.

«В двигателе грязная вода, во всех системах, там подушки безопасности, генераторы, везде грязная вода», — перечисляется Ксения.

Как выяснилось позже, потери можно было избежать. По проекту безопасность парковки должны были обеспечивать мощные насосы, но они таинственным образом исчезли прямо перед чрезвычайным происшествием. Застройщик и управляющая компания винят во всем стихию.

«Все ссылаются на то, что погодные условия и никто в этом не виноват. Но при этом у нас есть справка от управляющей компании о том, что они сняли насосы, которые могли откачать эту воду», — поясняет юрист Денис Артемов.

Более того, управляющая компания решила, что раз она не виновата в потопе, следовательно, платить никому ничего не будет. И нашла изящное, в кавычках, решение, где найти деньги.

«Управляющая компания выставила нам общий счет на 900 с лишним тысяч, под миллион. Для того, чтобы мы сами за свои деньги восстанавливали парковку, потому что виноват дождь, дождь не заплатит», — указывает Музыкантова.

Если ваши права нарушают, не пытайтесь вершить самосуд, советуют эксперты. Фиксируйте повреждения, вызывайте полицию и требуйте техническую экспертизу состояния паркинга. Агрессия и самозахват территории — это прямой путь на скамью подсудимых.

А чтобы автомобиль не сгнил за один сезон на платном паркинге, требуйте от управляющей компании соблюдения норм вентиляции и гидроизоляции. В войне за парковку побеждает не самый сильный, а самый юридически грамотный.