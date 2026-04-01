«Старушка в белом» и «тихие соседи рядом»: квартиры, от которых мороз по коже

Некоторые квартиры в Петербурге прославились своими историями про призраков

Существуют такие квартиры, от одного пребывания в которых тело покрывается гусиной кожей, а биение сердца учащается. Некоторых такие места манят, но большинство остерегается, предпочитая обходить их стороной. Загадочные и полные мистических историй квартиры расположены в Петербурге — городе, где приведения таятся в парадных и особняках, сквозь продолжая запугивать людей.

О том, в каких районах культурной столицы расположены квартиры с призраками и какие жуткие истории ходят по городу, рассказала в интервью 5-tv.ru риелтор Юлия Юсова на форуме технологического лидерства «Люди. Идеи. Будущее».

«Да, у нас есть в центре города несколько квартир — это на Фонтанке, на Васильевском острове, квартиры, в которых люди видят призраков. По-моему, на Малом проспекте, да, видят старушку в белом одеянии. В какой-то из квартир видят безголового человека. В какой-то квартире был мальчик, <…> и собственники рассказывали, что они ночью услышали шум шагов, скрип дверей и дыхание. И они просто сразу же съехали с этой квартиры, потому что так жить невозможно», — поделилась риелтор.

Перспектива жить в квартире с неспокойной душой мало кого может заинтересовать, поэтому и стоимость такого жилья намного ниже. Как отметила собеседница, при выборе недвижимости люди, как правило, сами знают про ее историю. Другое дело — наличие «тихих соседей» рядом с домом, то есть — кладбища. О нем всегда нужно писать в объявлении на сайте продажи жилья.

«Люди, когда хотят, они изучают рынок и сами понимают, где какая квартира. Иногда риелторы сами привлекают внимание и сами пишут о том, что происходит в этих квартирах. Кладбище, да, обязательно надо указывать», — добавила Юсова.

