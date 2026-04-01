«Старушка в белом» и «тихие соседи рядом»: квартиры, от которых мороз по коже

Анастасия Антоненко
Петербург всегда славился мистическими историями о приведениях, живущих и по сей день. А что, если это не легенда, а реальность? И есть те, кто лично стал свидетелем этого.

Существуют такие квартиры, от одного пребывания в которых тело покрывается гусиной кожей, а биение сердца учащается. Некоторых такие места манят, но большинство остерегается, предпочитая обходить их стороной. Загадочные и полные мистических историй квартиры расположены в Петербурге — городе, где приведения таятся в парадных и особняках, сквозь продолжая запугивать людей.

О том, в каких районах культурной столицы расположены квартиры с призраками и какие жуткие истории ходят по городу, рассказала в интервью 5-tv.ru риелтор Юлия Юсова на форуме технологического лидерства «Люди. Идеи. Будущее».

«Да, у нас есть в центре города несколько квартир — это на Фонтанке, на Васильевском острове, квартиры, в которых люди видят призраков. По-моему, на Малом проспекте, да, видят старушку в белом одеянии. В какой-то из квартир видят безголового человека. В какой-то квартире был мальчик, <…> и собственники рассказывали, что они ночью услышали шум шагов, скрип дверей и дыхание. И они просто сразу же съехали с этой квартиры, потому что так жить невозможно», — поделилась риелтор.

Перспектива жить в квартире с неспокойной душой мало кого может заинтересовать, поэтому и стоимость такого жилья намного ниже. Как отметила собеседница, при выборе недвижимости люди, как правило, сами знают про ее историю. Другое дело — наличие «тихих соседей» рядом с домом, то есть — кладбища. О нем всегда нужно писать в объявлении на сайте продажи жилья.

«Люди, когда хотят, они изучают рынок и сами понимают, где какая квартира. Иногда риелторы сами привлекают внимание и сами пишут о том, что происходит в этих квартирах. Кладбище, да, обязательно надо указывать», — добавила Юсова.

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Названа безопасная норма потребления кулича на Пасху
Прощаемся? Массовый сбой произошел в работе Telegram 1 апреля
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео