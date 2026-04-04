Собянин: 129 масштабных инвестпроектов реализовали в Москве с 2016 года

Давид Андриясов
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

В столице уже десять лет реализуют масштабные инвестиционные проекты (МаИП) — они развивают инфраструктуру и создают рабочие места. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX. 

Город предоставляет участки в аренду на льготных условиях, а девелоперы строят на них производства, офисы, спортивные и социальные объекты. Такой механизм помогает эффективно использовать землю и привлекать инвестиции в экономику столицы.

С 2016 года реализовали 129 проектов: открыли 16 объектов здравоохранения, четыре учреждения культуры, 21 школу и детский сад, 19 спортивных объектов. 

Один из крупных проектов — Московская верфь. Завод стал самым современным среди российских судостроительных предприятий: здесь работают площадка для обслуживания флота, пункты отстоя с зарядной инфраструктурой и конструкторское бюро по разработке речного электротранспорта. Площади верфи — 23 тыс. кв. м.

С начала работы проектов город передал в аренду около 1,25 тысячи гектаров земли, из которых 68 — только в этом году.

На севере Москвы строят два образовательных объекта на 950 мест. Планируют открыть медицинские центры на улицах Демьяна Бедного и Мосфильмовской, все с современным оборудованием.

В Краснопахорском районе формируют промышленный пищевой кластер с промтехнопарком для производителей молочной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов, напитков и упаковки.

В итоге в столице появится более 100 новых предприятий и производственных комплексов, которые создадут свыше 60 тысяч рабочих мест.

Ранее Собянин рассказал, как в Москве поддерживают молодых инноваторов. Разработки студентов столичных вузов успешно применяются в различных областях экономики.

