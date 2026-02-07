Проявить талант и начать свой бизнес: как в Москве поддерживают молодых инноваторов

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 38 0

Разработки студентов столичных вузов успешно применяются в различных областях экономики.

Как в Москве поддерживают молодых инноваторов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сегодня все больше столичных студентов колледжей и вузов пробуют себя в качестве изобретателей. Работа над инновационными проектами позволяет им применять знания, полученные во время учебы, реализовывать свой творческий потенциал и воплощать в жизнь прорывные идеи, которые способствуют развитию медицины, промышленности, сферы информационных технологий и других отраслей экономики.

Нередко студенческие инициативы перерастают в реальный бизнес. В Москве во многом этому способствует поддержка города. В столице созданы все условия для успешной самореализации молодежи в технологическом предпринимательстве. Программы Правительства Москвы помогают начинающим изобретателям пройти все этапы — от зарождения идеи до выхода на первых клиентов и масштабирования бизнеса.

Сообщить о своем изобретении, получить денежную премию на ее развитие, а также найти партнеров и инвесторов молодым разработчикам помогают три масштабных городских проекта: это «Академия инноваторов», конкурс Мэра Москвы «Новатор Москвы» и хакатон «Лидеры цифровой трансформации».

За несколько лет существования стартап-экосистемы к ней присоединились более 90 тысяч человек, почти 60 процентов из которых — молодые предприниматели в возрасте до 35 лет.

Развить технологические проекты от идеи до стартапа позволяет программа «Академия инноваторов». Она не имеет ограничений по приему заявок по отраслям и открыта для участников в возрасте от 14 лет вне зависимости от места проживания. Слушатели проходят обучение у ведущих отраслевых экспертов рынка, а также взаимодействуют с персональными бизнес-наставниками. Во время учебы авторы инновационных разработок находят первых заказчиков в городских структурах и компаниях, а также привлекают начальные инвестиции.

Например, выпускница «Академии инноваторов» Анастасия Иголинская, студентка Московского физико-технического института, создала сыворотку для ухода за кожей, позволяющую бороться с возрастными изменениями. В основе новой технологии лежит получение экзосом — микроскопических природных частиц, обладающих повышенной биологической активностью и способных переносить биоактивные молекулы между клетками. Экзосомы стимулируют естественные процессы восстановления и регенерации кожи на клеточном уровне. Стартапом заинтересовалась крупная российская косметическая компания и заключила контракт с изобретательницей на производство экзосом. Еще стартап подписал соглашение о проведении пилотного тестирования новой технологии в косметологической клинике.

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
«Прорыв» на краснолиманском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
11:25
Генерал-лейтенант Алексеев пришел в сознание после покушения
11:05
Умер советский и российский актер Игорь Гузун
10:57
Вернуться не получится? Сможет ли Сабуров добиться отмены запрета на въезд в РФ
10:38
«Мечтаешь только об одном»: актер Артем Быстров о том, что делает человека несчастным
10:15
Проявить талант и начать свой бизнес: как в Москве поддерживают молодых инноваторов

Сейчас читают

Термобарический удар российского «Солнцепека». Лучшее видео из зоны СВО
«Искусство — это не соревнование»: Богомолов высказался о современной литературе
Он ведет себя «слишком идеально»: скрытые признаки измены, о которых не говорят
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео