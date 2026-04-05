Глава МИД Германии разместил в соцсетях ролик под российскую песню

Мурад Устаров
Видео вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей интернета.

Какая песня была в ролике у главы МИД Германии

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль разместил в соцсетях ролик со своим участием. Звуковым сопровождением стала российская песня «Патрики» исполнителя Александра Салахитдинова.

Видео состоит из фрагментов мероприятия, на котором присутствовал глава ведомства. На них Вадефуль много смеется, обменивается рукопожатиями, общается с коллегами и фотографируется. Мелодия наложена поверх кадров.

«Политике необходима ответственность, но и человечность тоже», — отметил министр под видеозаписью.

Однако подписчики Вадефуля отреагировали на ролик по-разному: одни поддержали публикацию, а другие назвали ее автора клоуном и заявили, что страна переживает сложный период, в то время как политики развлекаются.

На момент публикации, ролик уже был удален.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии запретили гражданам мужского пола в возрасте от 17 до 45 лет выезжать из страны без разрешения. Ограничения затронули абсолютно любые длительные поездки.

