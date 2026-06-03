«Настроение отличное»: Юрий Дормидонтов приехал на ПМЭФ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 69 0

Телеведущий взбодрил сотрудников форума.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Телеведущий Юрий Дормидонтов приехал на ПМЭФ

Ведущий прогноза погоды на телеканале «78» Юрий Дормидонтов приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Кадры с его участием оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Настроение фиговое… Ой, отличное», — шутит телеведущий.

Одно из крупнейших деловых событий страны проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества и международных партнеров.

В этом году главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Вокруг нее выстроена вся деловая программа ПМЭФ: участники обсуждают, как меняется мировая экономика, какие структурные процессы идут внутри России, какие технологии будут определять развитие ближайших лет и как новые решения влияют на социальную сферу и качество городской среды.

В программу форума вошли более 150 сессий. Они охватывают широкий круг тем — от международной кооперации и развития БРИКС до цифрового суверенитета, искусственного интеллекта, финансовых рынков, здравоохранения, кадровой политики, креативных индустрий и устойчивого развития.

Помимо классических дискуссий, на площадке проходят бизнес-завтраки и международные бизнес-диалоги. Одним из заметных форматов вновь становится бизнес-диалог Россия — США, который проводится на полях форума второй раз.

Официальной страной-гостем ПМЭФ-2026 стала Саудовская Аравия. Ее участие подчеркивает расширение международной повестки форума и интерес к развитию экономических связей с государствами Ближнего Востока.

Российскую власть на форуме представляют первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, заместители председателя правительства Александр Новак и Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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