ФСБ задержала жителя Волгограда за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) задержала жителя Волгограда за сотрудничество с украинскими боевиками. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

С 2023 года фигурант поддерживал контакт с боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ). За деньги он активировал сим-карты и регистрировал электронные кошельки для оплаты услуг связи. Также по заданию ВСУ мужчина хранил и пересылал телефонное оборудование.

Таким образом, подозреваемый обеспечил украинским боевикам возможность массово рассылать российским абонентам сообщения о якобы готовящихся террористических актах. Также они получили доступ к личной информации близких родственников военнослужащих российской армии, пропавших без вести или попавших в плен в зоне специальной военной операции.

Им звонили провокаторы украинских кол-центров. Затем Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины публиковало записи разговоров с жертвами в Telegram-канале для деморализации населения России.

Кроме того, волгоградец помогал украинским спецслужбам взламывать личные кабинеты россиян на государственном портале Госуслуги и проводить финансовые махинации. Денежный ущерб составил порядка 300 миллионов рублей.

Пособнику Украины инкриминируют заведомо ложное сообщение об акте терроризма, мошенничество и неправомерный доступ к компьютерной информации. Его заключили под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 19-летнего жителя Донецка, призывающего наносить ракетные удары по Донецкой Народной Республике (ДНР).

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