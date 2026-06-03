Прагматичный диалог: на ПМЭФ ожидается подписание сотен соглашений

В Петербурге начинает работу международный экономический форум. Он соберет представителей более 100 стран. Это мировые лидеры, руководители банков, корпораций и ведущие эксперты — как минимум 20 тысяч человек. В этом году в статусе страны-гостя выступит Саудовская Аравия. Свои разработки и инновации представят крупнейшие российские и зарубежные компании. Одним из первых на площадке форума побывал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Роботы и говорящие деревья, последние новинки отечественного автопрома — тут и представительские «Аурусы», и новая «Волга», разработки в области медицины, науки, искусственного интеллекта. Танцы и песни на всех языках — все это экономический форум.

С самого утра гости стягиваются на площадку. Чтобы рассмотреть все павильоны, чьи общие размеры соизмеримы с шестью Красными площадями, уйдет не один час.

Здесь невероятная яблоня и герои русских сказок. Чуть дальше — картина из живых цветов: только представьте, 120 тысяч хризантем и гвоздик. Здесь искусственный интеллект покажет, как в будущем могут выглядеть кибератаки на нефтяную и газовую отрасль. А здесь — современное прочтение русской классики.

Пока ожидают официальное открытие, неофициально старт форуму дала церемония высадки лиственной аллеи в Михайловском сквере Петербурга. Фонд «Живое наследие» и Росконгресс в Год единства России высадили 20 дубов и лип. Ну а всего в дни форума в городе появятся 89 новых деревьев — по числу регионов нашей страны.

«89 деревьев говорят о всей нашей стране, о всей нашей взаимосвязи, как будто бы корневая структура деревьев объединяет всех нас, все наши семьи, детей и внуков. Сегодня самое важное, что с нами, со смыслом, находятся ветераны специальной военной операции. Мы очень рады, что они присоединились к нашему большому событию», — рассказал председатель фонда «Живое наследие» Константин Майор.

И это событие транслировалось на медиафасадах холдинга «МАЕР» по всей стране. Так же покажут и ключевые события форума.

Впервые за пять лет гостям не надо сдавать тесты на ковид. Их попросят только от посетителей пленарной сессии. Никакой изоляции, напротив — в этот раз ожидают представителей из 130 стран. У каждой свой интерес.

«У меня большие ожидания. В первую очередь я надеюсь, что мы сможем построить партнерские отношения и расширить связи с российскими компаниями и организациями», — поделился Чрезвычайный и полномочный посол Республики Сьерра-Леоне в РФ Мохамед Йонгаво.

«Мне интересны все сессии, но особенно меня привлекают сессии, посвященные странам БРИКС и энергетическому сектору», — отметил генеральный директор ACIC-VGU Гаурав Шарма.

Почетное место страны-гостя форума у Саудовской Аравии. В этом году наши государства отмечают столетие торговых отношений. За последние пять лет товарооборот между Россией и Саудовской Аравией вырос в два раза.

«Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Под таким девизом проходит форум. Ведь куда важнее сверкающих павильонов — полторы сотни сессий, сотни подписанных соглашений, многомиллионные контракты и инвестиции в российские компании и регионы.

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