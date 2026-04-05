У наших границ: какой альянс придет на смену НАТО

США готовы выйти из НАТО

Вашингтонская администрация всерьез начала подумывать о том, чтобы выйти из НАТО — заявления об этом звучали из разных уст. И на самом деле в этом есть определенный смысл.

Альянс создавался 80 лет назад, чтобы привязать Америку к Европе для противостояния с Советским Союзом. Потом через НАТО уже Америка стала влиять на Европу. Но теперь НАТО мешает США: Альянс тянет Штаты назад. Все эти скучные согласования, эти капризы от формально равнозначных партнеров. Вот пример: тратить по 2% от ВВП на оборону все страны НАТО начали лишь с прошлого, 2025 года. А решили об этом в 2006 году.

Если американцы выйдут из НАТО, те же поляки, прибалты, шведы им завтра в ноги кинутся: «Возьмите нас под свою крышу, мы не то что 5%, 10% выделим…» И вот тогда Вашингтон может делать с ними что хочет. И что будет на месте НАТО у наших границ? Прикинул корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Грозный альянс, единый и непоколебимый на словах и пресс-конференциях.

«Союзники, как всегда, делают все возможное для поддержки наших общих интересов», — говорил ранее генеральный секретарь НАТО Марка Рютте.

Не то что трещину дает — он просто трещит по всем швам. Европейским, конечно.

Кая Каллас, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности

А тот, кто разрывает эту ткань североатлантического мироздания, ставит диагноз. Разумеется, неутешительный и фатальный.

«Честно говоря, я попросил их помочь, потому что хотел посмотреть, что они сделают. Они нам не были нужны. Мы взорвали Иран к чертовой матери. И последнее, что мне было нужно, это чтобы НАТО встало у нас на пути, потому что это бумажный тигр», — сказал президент США Дональд Трамп.

Бумажным тигром когда-то Мао Цзэдун называл капитализм. А тут, капиталист Трамп, клеймит НАТО. И не зря. Вот статистика:

2003, Ирак. Франция, Германия, Бельгия и Турция отказали США в помощи и в базах.

Ливия, 2011. Руководство операцией взяли Париж и Лондон. Но тут — фиаско: не смогли подавить ливийское ПВО. Пришлось звать на помощь американцев.

Афганистан. Единственный раз в истории применена пятая статья НАТО о коллективной безопасности. А эвакуацию из Кабула в 2021, американцы с союзниками не согласовали. Начался хаос.

Проверкой на прочность стала Украина, где Альянс, хоть и помогает, но тоже внутри себя никак не договорится по количеству оружия, по деньгам, по инструкторам, по контингентам… Каждый в альянсе на Украине кто во что горазд.

Теперь Иран.

«Это не наша война. Мы не позволим втянуть себя в конфликт, который не отвечает нашим национальным интересам», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Мы не участвуем в этой войне. Мы говорили об этом с самого первого дня», — уверен канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Есть те, кто выступает за идею освобождения Ормузского пролива силой. Это нереалистично», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

А такого Трамп не прощает. Прошелся по каждому.

«Я звоню во Францию, Макрону, его жена относится к нему крайне плохо. И он все еще восстанавливается после правого в челюсть. И я говорю, Эммануэль, мы были бы рады получить хоть какую-то помощь в Персидском заливе», — сказал президент США Дональд Трамп.

Эммануэль обиделся. Очень по-французски.

«Это было не элегантно», — возмутился Макрон.

Прошелся американский президент и по Киру Стармеру:

«Он — не Уинстон Черчилль», — отметил Трамп.

Кстати, именно Черчилль был среди вдохновителей НАТО. В 1946 году произнес знаменитую Фултонскую речь, пугал Запад советской угрозой. А через три года появился альянс. Все, как просили европейцы.

«Они могут выбрать рабство или свободу, войну или мир. Я не сомневаюсь, что они выберут договор, который мы здесь подписываем», — говорил 33-й президент США (1945–1953) Гарри Трумэн.

И до сих пор подписывают. С 1949 года десять волн расширения альянса. США ведут себя как Рим в древности по отношению к вассальным государствам: обеспечивают защиту. А те позволяют размещать легионы на своей территории. Покупают оружие. Командующий силами НАТО в Европе всегда американец. Сейчас в Штатах искренне не понимают: а что пошло не так?

«Если НАТО — это только про защиту Европы в случае атаки на нее, а когда нам нужны базы, нам отказывают, это не очень хорошая договоренность. Без США НАТО просто не существует», — утверждает госсекретарь США Марко Рубио.

Штаты тратят на оборону больше, чем все союзники по альянсу вместе взятые. Почти триллион в год. По технике тотальное превосходство. Вашингтон обеспечивает 80% спутниковой разведки. И накрывает Старый свет ядерным зонтиком.

«Президент сейчас указывает, что у вас нет настоящего альянса, а есть только страны, которые не готовы нас поддержать», — сказал министр обороны США Пит Хегсет.

Поэтому выход из НАТО — не фигура речи.

В реальности НАТО — это набор из несовместимых армий. У альянса двенадцать типов основных танков, четырнадцать типов боевых самолетов, шестнадцать типов БМП. У каждого свои боеприпасы, топливо, логика управления. И так во всем.

«Мы сорок лет жили в мире, а тут вдруг нужно воссоздавать армию. Мы отменили воинскую повинность, решили, что современная война — это война профессионалов. А теперь говорят о возвращении воинской повинности», — считает экс-советник Министерства обороны США Пьер Конеса.

Еще одна проблема — логистика. Перемещение войск через границы требует согласования каждой страны. В 2022 году немцы заблокировали перегонку французских танков «Леклерк» в Румынию из-за перевеса. После такой разноголосицы заявление Польши выглядит комичным.

«Нет НАТО без Соединенных Штатов, но нет и сильных Соединенных Штатов без союзников. Без нас», — написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети Х.

Даже если Трамп хлопнет дверью, США не «уйдут» из Европы. Кто бросит такое богатство и стратегическую инициативу? Здесь у Вашингтона ядерное оружие. 31 постоянная база. Вероятнее, будут обеспечивать защиту «по подписке»: за ежегодные взносы от европейцев и вряд ли там обойдется теми двумя процентами, которые европейцы сейчас отдают скрепя сердцем. Но придется. Просрочил платеж, дальше сам по себе. А как? В Германии нет запчастей и радиостанций, тоже все отдали Киеву. Ракет для «Пэтриотов» тоже. 35 штук передали Украине. А там их израсходовали за две недели.

«Соединенные штаты Америки и намерены, не уходя из Европы, действительно получить для себя, что называется, больше гибкости. Наращивают так называемый систему двойных договоренностей между отдельными европейскими странами», — считает ведущий аналитик Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

Амебное поведение Европы не случайно. НАТО задумывался для противодействия СССР. Америка давно переключилась на Китай. А нынешнее поколение европейских элит по-прежнему зациклено на России.

«Я смотрю на рейтинги одобрения. Макрон — 10-14%. Стармер — 15-18%. Попытка наказать Россию за вторжение в Украину привела к ущербу их собственной экономике и обществу», — говорит директор Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

А они все равно готовятся к войне. Чего стоят планы концерна Фольксваген, вместо автомобилей производить компоненты ПВО. Рено уже делает боевые дроны.

Европа стремительно милитаризуется. Военные расходы выросли на 80%. Вбрасывают идею единой европейской армии. Пока, как пробный камень. Разведать реакцию населения.

Но зависимость от Америки никуда не денется. В 2024 году Брюссель закупил оружия на 76 миллиардов. Высокотехнологичных аналогов у них просто нет. Ни в ПВО, ни в авиации, например, европейских самолетов пятого поколения элементарно не существует. При этом у самих европейцев наполеоновские планы.

«Наша цель — не быть вассалами двух держав-гегемонов. И мы не хотим зависеть, скажем, от доминирования Китая и не хотим быть слишком уязвимыми из-за непредсказуемости Соединенных Штатов», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Поэтому дальше будут бороться новыми альянсами, независимых и желающих. Больше альянсов, где каждый сам за себя. Так победят. Ну а если нет, всегда можно использовать суперсилу, которую тот же Макрон открыл в себе на встрече с японским премьером, большой поклонницей аниме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.